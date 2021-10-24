تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار حالة الطقس غدا الأحد ٢٤ أكتوبر، حيث تشهد القاهرةً الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليةوشمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا معتدلًا بينما شمال سيناء وجنوب الصعيد يشهدان ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، لطيفًا في الساعات الأولى من الليل مائلًا للبرودة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما توقع خبراء الأرصاد أن تشهد القاهرةً الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء حركة نشطة للرياح على مناطق على فترات متقطعة.

تحذيرات من سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا طقسًا خريفيًا معتدلًا على جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة، ونبهت المواطنين من وجود فرص سقوط أمطار خفيفة علي فترات متقطعة واماكن متفرقة على كل من مناطق وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

بيان درجات الحرارة

وترصد “الدستور” لقرائها درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من المحافظات.

القاهرة الكبرى: العظمى اليوم ٢٦ والصغرى ١٨

الإسكندرية: العظمى ٢٦ الصغرى ٢٠

الوجه البحري: العظمى ٢٦ الصغرى ٢٠

جنوب سيناء: العظمى ٢٩ الصغرى ٢٣

البحر الأحمر: العظمى ٢٩ الصغرى ٢٢

سانت كاترين: العظمى ٢٤ والصغرى ١٠

مرسى علم: العظمى ٢٨ والصغرى ٢٢

بور سعيد: العظمى ٢٦ الصغرى ٢٠

الأقصر: العظمى ٣٣ الصغرى ١٩

أسوان: العظمة ٣٤ الصغرى ٢١

الوادي الجديد: العظمى ٣١ والصغرى ٢٠

مطروح: العظمى ٢٤ الصغرى ١٨

قنا: العظمى ٣٢ الصغرى ١٩

السويس: العظمى ٢٧ الصغرى ١٨

مدينة سيوة: العظمى ٢٧ الصغرى ١٤

الفيوم: العظمى ٢٧ والصغرى ٢٠

حلايب: العظمى ٢٩ والصغرى ٢١



نسبة الرطوبةً في الجو

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبرى درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٨٦ والصغرى إلى ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى إلى ٦٠ والصغرى ٣٠ ويشهد شمال الصعيد العظمى ٥٠ والصغرى ٣٠.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكوين شبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرةً الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة لوسط سيناء والدلتا.