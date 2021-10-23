افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للابتكارات التربوية بالإسكندرية

افتتح الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا، تحت عنوان "الموارد التعليمية المفتوحة، والمنهجيات، والممارسات والسياسات المفتوحة: ابتكار ثوري".

وأكد الغندور أن المؤتمر يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية، الذي يتناول خلال جلساته الابتكارات في العملية التعليمية، وفى التعلم المدعوم بالتكنولوجيا، والذي تم إطلاقه في 2019 مجسدا لرؤية جامعة الإسكندرية في تطوير التعليم وتعزيزه بالتكنولوجيا، تلك الرؤية التي تبنتها الجامعة منذ سنوات بعيدة وقبل أن نتخيل أن وباء كورونا سوف يؤدى بنا إلى خيارات تكنولوجية مهمة من أجل إدارة العملية التعليمية، فقد استشرفت جامعة الإسكندرية أهمية تطوير طرق التعليم والتعلم فأدارت الأزمة بكل نجاح.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية كان لها السبق في إنشاء وحدة للابتكارات التربوية والتعلم عن بعد والتي ساهمت بشكل كبير وفعال في دعم العملية التعليمية في الجامعة قبل ووقت الجائحة من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تبني الادوات التكنولوجية وتطور عطاء الوحدة لتصبح مركزا يعمل في تناغم مع شبكة من الوحدات في كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وكان لجامعة الإسكندرية السبق في العمل لتحقيق توصيات اليونسكو في مجالي العلم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية مع بداية عام 2021 أطلقت مبادرة لتعميم استخدام الموارد التعليمية المفتوحة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحث على إنتاج الموارد التعليمية المفتوحة ونشرها على منصة تم تدشينها لهذا الغرض.