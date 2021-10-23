حبس سيدة في واقعة سقوط طفلين من أعلى سطح عقار ببورسعيد

قررت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، بحبس حنان م أ، وشهرتها أم طارق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة سقوط طفلين من أعلى سطح عمارة بمنطقة حي الضواحي ببورسعيد.

أقرت المتهمة بملكية الكلب المتسبب في سقوط الطفلين، ووجهت لها النيابة العامة تهم حوزة كلاب دون تراخيص من مديرية الطب البيطري، وضع كلاب مسعورة في مكان غير قانوني بين السكان، تعريض حياة المواطنين للخطر مما تسبب في مقتل طفلين، وترويع الآمنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة الضواحي، قد تمكنت من ضبط المتهمة، وذلك بعد تحرير محضر بالواقعة، وتنفيذًا لقرار النيابة العامة، وذلك في المحضر رقم 4377 لسنة 2021، إداري الضواحى.

يذكر أن محمد عصام خليفة 17 عامًا، وأحمد عشماوي هاشم محمد على، 15 عاما، قد لقيا مصرعهما بعدما سقطا من أعلى عمارة سكنية ببورسعيد، وذلك بسبب كلب هاجمهما ولم يستطيعا الفرار منه.

وكانت قد شهدت منطقة الأمل الجديد ببورسعيد، حادثًا أليمًا، أسفر عن وفاة طفلين نتيجة سقوطهما من أعلى سطح عقار.

واستقبل مستشفى الزهور، عن طريق الأهالي طفلين جثتين هامدتين، نتيجة سقوطهما من فوق سطح عمارة بمساكن الأمل الجديد، بعدما أبلغوا الإسعاف لنقل الجثمانين، وذلك في نطاق دائرة حي الضواحي.

وأعلن مصدر في الإسعاف، أنه سيتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزهور، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى وجود سيارتي إسعاف بمكان الحادث.

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، وقرر على الفور تشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتحديد هوية الطفلين، وكذلك تم فرض كردون أمني لتسهيل الإجراءات.