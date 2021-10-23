السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استونيا تدعو سكانها إلى ضرورة تلقي التطعيم ضد كورونا

كورونا في استونيا
كورونا في استونيا

دعا مجلس الجمعية الطبية الإستونية، اليوم، الشعب الاستوني إلى ضرورة التطعيم ضد كورونا لدعم الخدمة الصحية.
ونقلت شبكة (إيه.أر.أر.) الإستونية عن المجلس قوله إن عدد مرضى الفيروس التاجي في المستشفى يتزايد يومًا بعد يوم، وعلى الجميع تلقى التطعيم لحماية الأرواح.
وقال رئيس الجمعية الطبية الإستونية جان سوت" من الصعب اختيار أي من مرضى كوفيد -19 في العناية المركزة للعلاج أو عدم العلاج، بشكل أساسي فقط المرضى غير المطعمين ينتهي بهم المطاف في العناية المركزة".
وأضاف أن إستونيا وصلت إلى وضع تم فيه إرهاق الممرضات ومقدمي الرعاية والأطباء وعدم وجود عدد كافٍ من المتخصصين، مؤكدا بقوله: “اليوم، يتمتع كل شخص في إستونيا بإمكانية الوصول إلى اللقاح”.

تالين أستونيا كورونا التطعيم ضد كورونا

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