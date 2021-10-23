السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المجمعات الاستهلاكية تطرح العدس بـ10 جنيهات

العدس
العدس

أكد الحسيني عدروس مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، توفير العدس في المجمعات بأسعار مخفضة بنسبة 25 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقال في تصريح لـ«الدستور» إنه سيتم طرح العدس بـ12 جنيها للعبوة نصف كيلو الفاخر، حيث أنها من السلع الأساسية والضرورية التي يقبل عليها المواطنون والمستهلكون بصفة عامة خاصة في الموسم الشتوي.

ولفت إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بجانب طرح لحوم سودانية بـ90 جنيها للكيلو، وكذلك توفير الدقيق بسعر 10 جنيهات للكيلو والمكرونة بسعر 4 جنيهات 25 قرش للعبوة نصف كيلو.

وزارة التموين برودة الطقس العدس ضبط الأسواق منظومة التموين الجديدة توفير احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بأسعار مخفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

أول تعليق من «الإفتاء» على نقل عضو من الخنزير للإنسان

وكيل وزارة النفط الليبية: آثار إيجابية لمذكرات التفاهم بين البلدين فى مجال الطاقة (حوار)

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

مصدر: لجنة كورونا تدرس تخصيص أحد لقاحات التطعيم للحوامل

الباز يكشف ملامح التغيير الحكومي قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال