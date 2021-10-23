المجمعات الاستهلاكية تطرح العدس بـ10 جنيهات

أكد الحسيني عدروس مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، توفير العدس في المجمعات بأسعار مخفضة بنسبة 25 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقال في تصريح لـ«الدستور» إنه سيتم طرح العدس بـ12 جنيها للعبوة نصف كيلو الفاخر، حيث أنها من السلع الأساسية والضرورية التي يقبل عليها المواطنون والمستهلكون بصفة عامة خاصة في الموسم الشتوي.

ولفت إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بجانب طرح لحوم سودانية بـ90 جنيها للكيلو، وكذلك توفير الدقيق بسعر 10 جنيهات للكيلو والمكرونة بسعر 4 جنيهات 25 قرش للعبوة نصف كيلو.