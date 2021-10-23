السبكي: تسجيل أكثر من 5.2 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، أن عدد المواطنين الذين سجلوا فى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى: (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء) بلغ أكثر من 5.2 مليون مواطن.

وكسرت محافظات الإسماعيلية والأقصر وأسوان حاجز المليون في تسجيل المواطنين بالمنظومة، فيما تعد محافظة جنوب سيناء هي المحافظة الأعلى نسبة في تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة.

أوضح السبكي، لـ"الدستور"، أن عدد المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ونقل تبعيتها للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى تشمل 311 وحدة ومركز صحة طب أسرة، إضافة إلى 51 مستشفى، منها فى بورسعيد 35 وحدة ومركز طب أسرة و9 مستشفيات، أما الأقصر ففيها 59 وحدة ومركزا و7 مستشفيات، وفى الإسماعيلية 54 وحدة ومركزا إضافة إلى 12 مستشفى، وفى محافظة جنوب سيناء 23 وحدة ومركزًا و8 مستشفيات، ومن المقرر أن يتم تطبيق المنظومة فى أسوان من خلال 112 وحدة ومركزا و11 مستشفى، وأيضًا تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس من خلال 29 وحدة ومركزا و4 مستشفيات.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بحث مجالات التعاون المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك خلال لقاء المكتب الفني للهيئة، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع وفد الوكالة الفرنسية بالمقر الرئيسي للهيئة، في إطار زيارة الوكالة للإطلاع على أحدث نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر، وبحث سبل التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف ضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وفقًا لأعلى معايير الجودة والخبرات الدولية.

تناول اللقاء استعراض جهود الدولة المصرية في تحقيق إنجازات مشروع التأمين الصحي الشامل، وأثره على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية المقدمة الخدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ومطابقتها للمعايير العالمية، وكذلك دور الوكالة الفرنسية في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في النهوض بالقطاع الصحي المصري، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة 2030.

أشاد وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، بجهود الدولة في إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر، وجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تأسيس وتنظيم وتقديم نظام خدمات ورعاية صحية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية للمنتفعين، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتيسير حصولهم على الخدمة الصحية، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، كأحد شركاء التنمية للمشروع، والذي يعد تجربة رائدة وتسجل عبر التاريخ للقطاع الصحي بمصر.

وأكد مساعد وزير الصحة والسكان حرص الهيئة على الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، بهدف ضمان توفير خدمات ورعاية صحية مميزة للمواطنين ومطابقتها لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مثمنًا دعم الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، هذا المشروع الحيوي الذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين.