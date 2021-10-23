استمرار تفشي كورونا عالميًا رغم إجراءات الوقاية

استمر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في التفشي بشكل واسع في مختلف بلدان العالم، اليوم السبت، مع تسجيل إصابات ووفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمرار الدول في اتخاذ إجراءات حمائية في محاولة لاحتواء الجائحة.

ففي أوروبا، سجلت سلطات الصحة البريطانية 135 حالة وفاة، و44 ألفا و985 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الأشخاص في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس، منذ ظهور الفيروس وحتى اليوم إلى 139 ألفا و461 حالة، من أصل أكثر من 164 ألف شخص ذُكر "كوفيد-19" بين أسباب الوفاة في شهادات وفاتهم، بينما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 8 ملايين و734 ألفا و934 إصابة.

وفي رومانيا، استمرت السلطات الصحية في تسجيل ارتفاعا كبيرا في الإصابات والوفيات، حيث سجلت 15 ألفا و261 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى مليون و550 ألفا و203 إصابة، كما سجلت 437 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 44 ألفا و290 وفاة.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و452 ألفا و425 والوفيات إلى 95 ألفا و77 حالة .

وارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 4 ملايين و200 ألف منذ بداية الجائحة.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6748 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و92 ألفا و476 والوفيات إلى 9448.

وأعلن معهد الصحة العامة الفرنسية تسجيل 23 حالة وفاة، و6 آلاف و291 إصابة خلال اليوما الأخير، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا حتى اليوم 117 ألفا و463 حالة، بينما يرتفع العدد التراكمي للإصابات 7 ملايين و120 ألفا و863 إصابة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و676 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و76 ألفا و273، كما سجلت 23 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 18 ألفا و313 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 39 حالة وفاة، و3 آلاف و908 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد حتى اليوم إلى 131 ألفا و802 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المؤكدة 4 ملايين و737 ألفا و462 إصابة.

وأكدت السلطات الصحية اليونانية وفاة 43 شخصا وإصابة 3 آلاف و199 آخرين بفيروس "كورونا"، ما يصعد بحصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 15 ألفا و598 حالة، فيما زادت الحصيلة التراكمية للإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة إلى 714 ألفا و283 إصابة.

وفي قبرص، سجلت وزارة الصحة حالة وفاة واحدة، إضافة إلى 97 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك إلى 568 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 123 ألفا و268 إصابة.

وفي أسكتلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2403 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و92 ألفا و476 والوفيات إلى 9031.

وجرى تطعيم مايزيد عن 4 ملايين و302 ألف و382 شخصا على مستوى البلاد.

وسجلت بيلاروسيا 2082 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 582 ألفا و 111 حالة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة البيلاروسية.

وذكرت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية أنه تعافى من المرض 2034 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 554 ألفا و 449 حالة، وسجلت البلاد أيضا وفاة 17 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4482 حالة.

وفي البرتغال، سجلت السلطات الصحية 883 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و84 ألفا و534 إصابة، كما سجلت 4 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفا و129 حالة وفاة.

وقارة أسيا، سجلت وزارة الصحة في إيران 7 آلاف و81 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و581 ألفا و670 إصابة، كما سجلت 124 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 125 ألفا و52 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 884 ألفا و895 إصابة، فيما سجلت 77 حالة وفاة متأثرة بالعدوى خلال 24 ساعة لتبلغ حصيلة الوفيات 21 ألفا و620 وفاة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2315 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 514 ألفا و289 والوفيات إلى 6869.

وسجلت البلاد تعافي 981 حالة جديدة ليرتفع إجمالي التعافي منذ بداية الجائحة إلى 483 ألفا و559 حالة.

وفي ميانمار، سجلت وزارة الصحة في البلاد 1067 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 493 ألفا و و576 إصابة جديدة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 الفا و511 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 552 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 535 ألفا و412 إصابة جديدة، وبلغ إجمالي المتعافين 503 آلاف و90 حالة فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة حتى الأن 18 ألفا و 729 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 الفا و 593 حالة، وفقا لصحيفة ديلي ميرور أونلاين السريلانكية.

وفي لاوس، سجلت وزارة الصحة في البلاد 467 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34 ألفا و و985 إصابة جديدة، وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 50, وفقا لصحيفة ذا لاوشن تايمز.

وفي نيبال، سجلت وزارة الصحة في البلاد 438 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 808 آلاف و 534 إصابة جديدة، وفقا لصحيفة ذا كاتامندو بوست النيبالية.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 الفا و 345 حالة، وتعافي من المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 817 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين 786 و630 حالة.

وسجلت سلطات الصحة البنجالية 9 وفيات و278 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في بنجلادش منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 27 ألفا و814 حالة، بينما زاد إجمالي الإصابات إلى مليون و567 ألفا و417 إصابة.

وفي القارة الإفريقية، سجل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب افريقيا 23 حالة وفاة، و449 إصابة جديدة بالفيروس، ترتفع بها إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد -الأعلى تضررا من الفيروس في القارة- إلى 88 ألفا و914 حالة، وإجمالي الإصابات إلى مليوني و919 ألفا و332 إصابة.

وفي نيجيريا، سجلت وزارة الصحة 176 إصابة جديدة و5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و 136 شخصًا والوفيات إلى 2855، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا جارديان" النيجيرية عن المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 252 ألفا و628 والوفيات إلى 5255.

وسجلت البلاد تعافي 65 حالة جديدة ليرتفع إجمالي التعافي منذ بداية الجائحة إلى 246 ألفا و27 حالة.

وفي زامبيا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 19 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 209 آلاف و 629 إصابة جديدة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3659 حالة، وفقا لصحيفة لوساكا تايمز الزامبية.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة في تشيلي 2056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و680 ألفا و17 حالة، وفقا لصحيفة إل ميركوريو التشيلية.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و 662 حالة، وتعافى منذ بداية الجائحة مليون و 629 ألفا و 125.

وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1393 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 944 ألفا و431 والوفيات إلى 8167.