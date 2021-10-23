الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ابن حفيظ: استقبلوا ميلاد النبي بصدق الوجهة وتنمية الإيمان

الحبيب عمر بن حفيظ
الحبيب عمر بن حفيظ

قال الحبيب عمر بن حفيظ الداعية اليمني، رئيس دار المصطفى للعلوم الإسلامية والصوفية، خلال مشاركته فى الملتقى العلمي الذى عقد بدار المصطفى للعلوم الإسلامية والصوفية باليمن، بمناسبة المولد النبوى وبمشاركة عدد كبير من مريدى وتلاميذ الزوايا الصوفية، “استقبلوا ذكرى ميلاد النبى الحبيب، بصدقِ الوِجهة، وتنمية الإيمان والمحبة واليقين وحسن الاتباع، وازجلوا بالصلاة والسلام عليه، نوِّروا بها قلوبكم ونوِّروا بها دياركم، شرِّفوا ديارَكم وعمروها بالصلاة على النبي محمد، وبذكر مولده وسيرته وأخباره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم”.

تابع بن حفيظ "هذه الأيام أيام فرحة وسعادة على الأمة كلها، ففيها ولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذى بمولده أنجلت الكربات وحلت الخيرات، فعلينا فى هذه الأيام المباركة أن ندعوا الله أن يفرج الكرب ويزيل الهم ويفتح علينا فتوح العارفين، فنحن نتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بمحبتنا للنبى الكريم (ص)، وعلينا فى هذا الشهر العظيم شهر ميلاد الرسول أن نتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بالطاعات والإستغفار . 

ويترأس الحبيب عمر بن حفيظ دار المصطفى للعلوم الصوفية والإسلامية بمدينة تريم باليمن، وهو أحد المؤسسين  لطريقة “آل باعلوى الصوفية ” للفكر والتراث الصوفي باليمن وعدد من الدول الإسلامية، و تعد من الساحات الصوفية المعروفة.

الحبيب عمر حفيظ استقبلوا ميلاد النبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة»: 47 وفاة و881 إصابة بكورونا

سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

أول تعليق من «الإفتاء» على نقل عضو من الخنزير للإنسان

«المونتيور» يشيد بخطة مصر في سداد الديون ودعم المشروعات الإصلاحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال