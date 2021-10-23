ابن حفيظ: استقبلوا ميلاد النبي بصدق الوجهة وتنمية الإيمان

قال الحبيب عمر بن حفيظ الداعية اليمني، رئيس دار المصطفى للعلوم الإسلامية والصوفية، خلال مشاركته فى الملتقى العلمي الذى عقد بدار المصطفى للعلوم الإسلامية والصوفية باليمن، بمناسبة المولد النبوى وبمشاركة عدد كبير من مريدى وتلاميذ الزوايا الصوفية، “استقبلوا ذكرى ميلاد النبى الحبيب، بصدقِ الوِجهة، وتنمية الإيمان والمحبة واليقين وحسن الاتباع، وازجلوا بالصلاة والسلام عليه، نوِّروا بها قلوبكم ونوِّروا بها دياركم، شرِّفوا ديارَكم وعمروها بالصلاة على النبي محمد، وبذكر مولده وسيرته وأخباره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم”.

تابع بن حفيظ "هذه الأيام أيام فرحة وسعادة على الأمة كلها، ففيها ولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذى بمولده أنجلت الكربات وحلت الخيرات، فعلينا فى هذه الأيام المباركة أن ندعوا الله أن يفرج الكرب ويزيل الهم ويفتح علينا فتوح العارفين، فنحن نتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بمحبتنا للنبى الكريم (ص)، وعلينا فى هذا الشهر العظيم شهر ميلاد الرسول أن نتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بالطاعات والإستغفار .

ويترأس الحبيب عمر بن حفيظ دار المصطفى للعلوم الصوفية والإسلامية بمدينة تريم باليمن، وهو أحد المؤسسين لطريقة “آل باعلوى الصوفية ” للفكر والتراث الصوفي باليمن وعدد من الدول الإسلامية، و تعد من الساحات الصوفية المعروفة.