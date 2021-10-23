بعد اعتذار ياسمين رئيس.. البحث عن بطلة رابعة لفيلم «بنات رزق»

يواصل صناع فيلم «بنات رزق» التحضير لانطلاق تصوير العمل بعد إبرام التعاقدات مع بطلاته، حيث من المقرر أن تخوض بطولة العمل 4 فنانات وعلى رأسهم الفنانة شيرين رضا والفنانة مي عمر والفنانة غادة عادل اللاتي تم التعاقد معهما رسميًا خلال الفترة الماضية.

ويبحث فريق عمل الفيلم عن بطلة رابعة لتحديد موعد انطلاق التصوير، حيث تم ترشيح أكثر من فنانة منهم زينة ونور اللبنانية وكانت أخرهم الفنانة ياسمين رئيس التي اعتذرت عن المشاركة في العمل قبل التعاقد معها رسميًا بسبب انشغالها في أعمال فنية أخرى.

فيلم "بنات رزق" فكرة د. إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، واخراج مرقس عادل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحق، وجارٍ التعاقد مع أبطال العمل الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق.

الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظرًا للتصوير في العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن الشركة المنتجة لفيلم "بنات رزق" اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، يوستينا إسحق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم وإخراج مرقس عادل.