«مستقبل وطن» ينظم حملة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا شرق الإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، حملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، بمنطقة حوض 10 بقسم ثان المنتزه، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة في الإسكندرية.

مستقبل وطن ينظم حملة تطعيم المواطنين شرق الإسكندرية

وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن أمانة الحزب بالإسكندرية أطلقت هذه الحملة لمساعدة أهالينا بالإسكندرية على تلقي لقاح كورونا، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن.

وأضاف «ضيف الله» أن الحزب نظم عدد من المبادرات منذ بداية أزمة كورونا، فضلًا عن عدد من القوافل الطبية، وكون فرقًا للتعقيم والتطهير بجميع أقسام المحافظة للمرور على المنشآت الحيوية والشوارع الرئيسية، والمساجد والكنائس للمساهمة في تعقيمها من أجل تحجيم انتشار الفيروس، كما تم توزيع منشورات توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء حملات التطهير.

مستقبل وطن ينظم حملة تطعيم المواطنين شرق الإسكندرية

من جانبه، قال النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، إن الحملة تواجدت بمنطقة حوض 10 بريف المنتزه، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بالمحافظة، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين لأخذ اللقاح.

مستقبل وطن ينظم حملة تطعيم المواطنين شرق الإسكندرية

وأشار أبوكليلة إلى أن التطعيم يتم في نفس يوم حضور المواطن الراغب في أخذ اللقاح إلى مقر الحملة بعد تسجيل بياناته وإرسالها للصحة لتسجيلها على السيستم الخاص بذلك بموقع الوزارة.

وأكد أن شباب الحزب ساهموا في الحملة التي تهدف مساعدة الأهالي والمواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا في تسجيلهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا سريعا وتيسير الأمر عليهم، من أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.