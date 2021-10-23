السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مستقبل وطن» ينظم حملة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا شرق الإسكندرية

مستقبل وطن ينظم حملة
مستقبل وطن ينظم حملة تطعيم المواطنين شرق الإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، حملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، بمنطقة حوض 10 بقسم ثان المنتزه، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة في الإسكندرية.

IMG-20211023-WA0033
مستقبل وطن ينظم حملة تطعيم المواطنين شرق الإسكندرية

وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن أمانة الحزب بالإسكندرية أطلقت هذه الحملة لمساعدة أهالينا بالإسكندرية على تلقي لقاح كورونا، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن.

وأضاف «ضيف الله» أن الحزب نظم عدد من المبادرات منذ بداية أزمة كورونا، فضلًا عن عدد من القوافل الطبية، وكون فرقًا للتعقيم والتطهير بجميع أقسام المحافظة للمرور على المنشآت الحيوية والشوارع الرئيسية، والمساجد والكنائس للمساهمة في تعقيمها من أجل تحجيم انتشار الفيروس، كما تم توزيع منشورات توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء حملات التطهير.

IMG-20211023-WA0032
مستقبل وطن ينظم حملة تطعيم المواطنين شرق الإسكندرية

من جانبه، قال النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، إن الحملة تواجدت بمنطقة حوض 10 بريف المنتزه، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بالمحافظة، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين لأخذ اللقاح.

IMG-20211023-WA0031
مستقبل وطن ينظم حملة تطعيم المواطنين شرق الإسكندرية

وأشار أبوكليلة إلى أن التطعيم يتم في نفس يوم حضور المواطن الراغب في أخذ اللقاح إلى مقر الحملة بعد تسجيل بياناته وإرسالها للصحة لتسجيلها على السيستم الخاص بذلك بموقع الوزارة.

وأكد أن شباب الحزب ساهموا في الحملة التي تهدف مساعدة الأهالي والمواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا في تسجيلهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا سريعا وتيسير الأمر عليهم، من أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

IMG-20211023-WA0030
مستقبل وطن ينظم حملة تطعيم المواطنين شرق الإسكندرية
مستقبل وطن الإسكندرية بلقاح فيروس كورونا مديرية الصحة القوافل الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الباز يكشف ملامح التغيير الحكومي قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

شريف وأفشة يفتتحان التسجيل للأهلى فى شباك الحرس الوطنى

عبدالرحيم كمال: مكالمة الرئيس تقدير من القيادة السياسية للفن

آخر تطورات إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والحرس الوطني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم