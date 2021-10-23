ضبط 5 مخالفات تموينية في حملات مفاجئة على مخابز كرداسة

شنت الإدارة التموينية بكرداسة، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، السبت، حملة رقابية مفاجئة على المخابز البلدية المنتشرة في المنطقة؛ للتأكد من انتظام تشغيل المخابز في المواعيد الرسمية وتوفير الخبز بنفس المواصفات والجودة العالية وعدم نقص الأوزان ونظافة أدوات الخبز والعجن وإنتاج حصص الدقيق.

وقال عاطف سالم، مدير الإدارة التموينية بكرداسة، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة لـ"الدستور"، إنه تم شن حملة رقابية برئاستي وعدد من مفتشي التموين على المخابز البلدية في المناطق التابعة للإدارة التموينية بكرداسة حيث تمكنت من تحرير 5 محاضر على المخابز البلدية فى مخالفات تموينية للقرارات الوزارية رقم 30 لسنة 2017 وشملت هذه المخالفات المواصفات القياسية وعدم إعطاء بون للصرف للمواطنين المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية التي تحدد عدد الأرغفة والخبز الذي تم صرفه طبقًا لمتوسط نصيب الفرد يوميًا 5 أرغفة والـ150 رغيفًا شهريًا وعدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود قائمه لتشغيل المخابز لتحدد المواعيد الرسمية واسم صاحب المخبز.

قال مدير الإدارة التموينية بكرداسة إنه يتم الاستمرار في متابعة المخابز البلدية والمخابز الإفرنجية والسياحية؛ للتأكد من الالتزام بالإنتاج والمواصفات القياسية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والمختصة.