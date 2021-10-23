وكيل وزارة النفط الليبية: آثار إيجابية لمذكرات التفاهم بين البلدين فى مجال الطاقة (حوار)

قال وكيل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، رفعت محمد العبار، إن مصر شريك اقتصادى تاريخى لبلاده، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين الجانبين فى قطاع النفط، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون ستكون لها آثار إيجابية على قطاع الطاقة. وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن لديه خططًا طموحة من أجل رفع الإنتاج لـ٢ مليون برميل عام ٢٠٢٤، ولكن ما يعيق تنفيذ ذلك هو ضعف التمويل وتعثر اعتماد الميزانيات الكافية، لافتًا إلى توجيه الدعوة إلى كبرى الشركات للعودة إلى ليبيا والمساهمة فى تطوير الاحتياطيات وتوفير التقنيات اللازمة وفقًا لما هو معمول به من قواعد وقوانين فى هذه الاستثمارات المهمة، لتحقيق استغلال أمثل للموارد النفطية.

■ ما طبيعة الدور الذى تؤديه فى هذه الفترة الصعبة التى تمر بها ليبيا عامة وقطاع النفط خاصة؟

- كوكيل وزارة النفط أعمل بكل حيادية لمصلحة جميع أبناء الشعب الليبى بعيدًا عن أى توجهات سياسية، بما يدعم رؤية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وبما يخدم نجاح مؤسسة النفط وتعافى الاقتصاد الوطنى.

ونعمل بجهد من أجل رفع مستوى التنسيق بين السلطات العليا والمؤسسة الوطنية للنفط والوزارة، بما يخلق الانسجام وعدم تداخل الاختصاصات فى أداء العمل وتذليل العقبات من أجل تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتوفير المستلزمات اللازمة للحفاظ على تدفق الإنتاج من النفط والغاز وتطوير صناعة المنتجات البتروكيماوية، لأن قطاع النفط مهم ويجب الحفاظ عليه محايدًا لخدمة كل أبناء الشعب الليبى وتحقيق تطلعات بلادنا من أجل البناء والتنمية الاقتصادية.

■ إلى أين وصل حجم إنتاج النفط حاليًا فى ليبيا؟

- يصل حجم الإنتاج النفطى حاليًا إلى ١.٢١٧ مليون برميل، ونتوقع بلوغ معدلات مرتفعة إذا تم تزويدنا بالميزانية الكافية للقطاع الذى يعانى ضعف التمويل.

■ ما خطط وزارة النفط من أجل التوسع فى عمليات الإنتاج.. وهل القطاع قادر على الوصول لمستوى إخراج ٣ ملايين برميل يوميًا كما صرحت الحكومة؟

- لدينا خطط طموحة من أجل رفع الإنتاج لـ٢ مليون برميل عام ٢٠٢٤، ولكن ما يعوق التنفيذ هو ضعف التمويل وتعثر اعتماد الميزانيات الكافية وفى الوقت المناسب، وأى تأخير فى اعتماد الميزانيات سيؤدى إلى تأخير الوصول لهذه المعدلات خلال سنة ٢٠٢٤.

■ ماذا عن حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع؟.. وهل تتوقع ضخ المزيد مستقبلًا؟

- التقينا سفير بريطانيا ومبعوث السفارة الأمريكية لدى ليبيا فى وقت سابق، وأكدا الدور المهم للمستثمرين الأجانب لدعم طموحات إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز فى ليبيا، وتمكين مشاركة الشركات البريطانية وكبرى الشركات الأمريكية لتطوير القطاع والرفع من مقدراته الإنتاجية لما تمتلكه من خبرات تدعم طموحات الوزارة فى النهوض بالقطاع الحيوى ومصدر الدخل الوحيد بهدف تعزيز الموازنة وتحقيق السلم والنماء.

والوزارة يهمها أن تنفذ البرامج التدريبية والتطويرية، والدراسات الأكاديمية بمختلف المجالات بالهيئات والجامعات فى المملكة المتحدة، لما لها من إمكانات متقدمة، والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لديها خطط طموحة ترغب فى تنفيذها بالجامعات ومراكز التدريب البريطانية، وطلبنا من السفير البريطانى خلال اجتماعنا معه بطرابلس، تذليل الصعاب للحصول على التأشيرات والأذونات اللازمة لفتح آفاق تعليمية وتدريبية مهمة للقطاع.

■ ما أهم الدول التى تستثمر حاليًا فى القطاع داخل ليبيا؟

- تعد الشركات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وإندونيسيا والصين وكندا من كبرى الشركات الموجودة حاليًا فى ليبيا للعمل بقطاع النفط.

ومن أهم الشركاء الحاليين مع قطاع النفط شركات «إينى وتوتال وريبسول وسنكور وفنترسهال وإكوانور وكونكو وهس وبى بى وسونطراك والبولندية للنفط والغاز وتاتنفت الروسية».

■ ماذا عن التعاون بين قطاعى النفط فى ليبيا ومصر، سواء فى عمليات الإنتاج المشترك أو التكرير والتصدير؟

- مصر شريك اقتصادى تاريخى، وليبيا لم تغفل ذلك، وقطاع النفط يحتاج إعادة تأهيل البنى التحتية لرفع الإيرادات النفطية والأداء ودعم خطط الحكومة للتحول نحو التنمية.

وقدمت مؤخرًا شرحًا مفصلًا عما نرغب فى تنفيذه فى ليبيا، وشركة الطاقة «T.A.Q.A» التى تعد إحدى الشركات المصرية الكبرى تستثمر فى مجال إمدادات خطوط الغاز، وكذلك إمدادات الغاز المنزلى، وهناك عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين مصر وليبيا ستكون لها آثار إيجابية على قطاع الطاقة.

■ ماذا تطلبون من المجتمع الدولى ودول الجوار لدعم قطاع النفط فى ليبيا؟

- المجتمع الدولى عليه تحمل مسئولياته تجاه دعم التوافق والمسارات التى تقود نحو تحقيق وفاق وطنى بين السلطات، ما ينعكس بشكل إيجابى على أداء قطاع النفط والغاز.

كما أن قطاع النفط فى ليبيا، لديه استثمارات مع دول الجوار مثل الجزائر ومصر وتونس، ويرحب بكل من يمتلك التقنية والخبرة وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة بالقانون الليبى.

ونؤكد أن تنفيذ الاستثمارات مع دول الجوار ومشاركتها فى إعادة الإعمار سيحقق الاستقرار بالمنطقة.

■ كيف تتعامل وزارة النفط مع التهديدات المتكررة التى تستهدف القطاع ومنها وقف عمليات الإنتاج أو التصدير؟

- قطاع النفط والغاز ملك لجميع أبناء ليبيا، ويجب أن يكون بعيدًا عن أى صراع أو خلافات داخلية أو خارجية، لهذا كان استمرار العمليات النفطية وحلحلة المشاكل أمام سير العمل من أولوياتنا عند تسلمى مهام وكيل وزارة النفط لشئون الإنتاج وتواصلت مع جميع الأطراف لإنهاء الانقسامات وضمان وحدة العمل بهذا القطاع الحيوى الذى يعتمد عليه مستقبل التنمية فى بلادنا.

■ كيف ستنعكس المؤتمرات الاقتصادية والتعاون مع بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة على تأهيل البنى التحتية للقطاع؟

- نرحب بهذه المؤتمرات التى تمكننا من التعرف على ما يرغب شركاؤنا فى تقديمه وتعطى صورة إيجابية عن تحسن الأوضاع الأمنية فى ليبيا.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فهى شريك قديم لليبيا ونسعى من خلال ذلك إلى عقد مؤتمرات للنفط فى طرابلس وبمدينة هيوستن، لتشجيع جلب الاستثمارات وكبرى الشركات من الولايات المتحدة التى تملك التقنيات الحديثة، وحتى نتمكن من مواكبة التطوارت بمجال هذه الصناعة، وستكون هناك فرصة لتبادل المعرفة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

■ ماذا عن حقول الغاز فى منطقة البريقة والهلال النفطى التى تمثل أهمية كبرى بالنسبة للقطاع؟

- أجريت فى السابق زيارة ميدانية لمرافق شركة سرت لتصنيع النفط والغاز ولحقول التحدى وزلطن للوقوف على احتياجات العاملين، ومعرفة الصعاب التى تواجه سير العمليات إلى جانب التشديد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على البيئة عبر استخدام تقنيات حديثة لخفض حرق الغاز وتدعيم سير العمليات الإنتاجية من النفط والغاز المهم جدًا لمحطات توليد الطاقة ودعم الشبكة الساحلية.

وشملت زيارتى للهلال النفطى لقاء مع مؤسسة تعليمية أكاديمية بالهلال النفطى، ونولى اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المؤسسات التعليمية التى توفر كفاءات أكاديمية تسهم فى تسريع وتيرة العمل والإنتاج بمختلف الجوانب الفنية والمهنية.

كذلك حضرنا عرضًا مرئيًا عن الدور المهم الذى يلعبه حرس المنشآت النفطية فى توفير الأمن وتمكين الاستقرار بمختلف المواقع، وسنعمل على نقل احتياجاتهم للجهات المعنية.

■ ماذا عن خطتك فى تزويد عموم مناطق البلاد خاصة الجنوب بالوقود؟

- تولى حكومة الوحدة الوطنية أولوية قصوى للمناطق الجنوبية التى عانت من شح الوقود لأسباب أمنية بحتة، واطلعت مسبقًا على خطط المؤسسة لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية، وتأكد لى أنها خطط جادة وفعالة وسيتم الإفصاح عنها فى حينه.

ونؤكد أنه تم بالفعل إرسال قوافل من الوقود عبر مؤسسة النفط من مستودع مصراتة إلى الجنوب الليبى لدعم المواطنين.