وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية: مصر تبنى مدينة فى غزة (حوار)

لم تتوقف السواعد المصرية، خلال شهور، عن محو آثار الدمار الذى لحق بقطاع غزة، وذلك منذ التصعيد العسكرى الإسرائيلى الأخير، الذى استمر لـ١١ يومًا، فى مايو الماضى، وانتهى باتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة القاهرة. وصل العمال المصريون، بصحبة آلياتهم، إلى القطاع، فى ٤ يونيو الماضى، ومنذ ذلك التاريخ، لا يزالون يعملون من أجل إعادة إعمار غزة، حيث بدأت الأعمال الأولية فيها رسميًا خلال شهر أكتوبر الحالى، فيما تنطلق أعمال المرحلة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة. «الدستور» التقت وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية فى قطاع غزة، ناجى سرحان، للحديث عن مراحل المنحة المصرية المقدرة بـ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار، من أجل توفير حياة كريمة للفلسطينيين.

■ كيف تخططون لإنفاق المنحة المصرية لتنفيذ إعادة إعمار غزة؟

- خلال الزيارات المتبادلة بين غزة والقاهرة، جرى الاتفاق مع المسئولين المصريين على آلية الاستفادة الكاملة من المنحة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ ٥٠٠ مليون دولار، بحيث يكون تنفيذها على مراحل.

وجرى تقسيم المنحة على القطاعات التى تحتاج إلى تطوير عاجل داخل القطاع، وكذلك الأماكن التى ستنفق فيها، فهناك ملفات اتفقنا عليها بالفعل، وتشمل البنية التحتية وتطوير الطرق وإنشاء الكبارى والمدن السكنية والأبراج، بجانب مجالات أخرى يتم بحثها، مثل الزراعة والمناطق التجارية والصناعية، والآليات الممكنة لتنفيذها.

■ ما تفاصيل الملفات التى جرى الاتفاق عليها بشكل نهائى مع مصر؟

- اتفقنا بشكل نهائى على إقامة المدن السكنية والأبراج والطرق والكورنيش والكبارى، والمهندسون المصريون جهزوا التصميمات اللازمة، بعد رفع إحداثيات الأراضى فى القطاع.

الجانب المصرى يتولى التخطيط الهندسى، وأنهينا بالفعل إعداد المخططات اللازمة لبدء التنفيذ الحقيقى لإعادة الإعمار.

مجموع الوحدات السكنية، فى ثلاث مدن جديدة من المقرر إنشاؤها، يزيد على ٢٠٠٠ وحدة، وذلك لأن القطاع صغير، وصعب إقامة أكثر من ذلك العدد نظرًا لعدم وجود أراض متاحة، إضافة إلى إعادة بناء ٣٥ برجًا جرى تدميرها خلال التصعيد الإسرائيلى الأخير، إلى جانب تطوير كورنيش منطقة الرشيد شمال غزة، وتدشين كوبريين اثنين.

طول الكورنيش فى غزة سيكون ما بين ٢ و٣ كيلومترات، وهى مساحة كبيرة بالنسبة إلى إجمالى مساحة قطاع غزة، وتطويره سيُحدث فارقًا كبيرًا لدينا.

كذلك هناك منطقتان فى غزة تعانيان من تكدس مرورى شديد هما «الشجاعية» و«السرايا» وسط القطاع، وبالفعل من المقرر إنشاء كوبريين لتخفيف الاختناقات المرورية.

■ ذكرت أن هناك مراحل لإعادة إعمار غزة.. فما هى؟

- المرحلة الأولى تشمل الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش وإقامة مدينة سكنية فى منطقة «بيت لاهيا»، إضافة إلى تدشين وتهيئة الطريق الواصل بين المدينة السكنية والكورنيش، وكذلك بناء كوبرى فى الشجاعية لتخفيف التكدسات المرورية هناك.

أما المرحلة الثانية فتشمل إعادة بناء الأبراج التى تم تدميرها فى التصعيد الإسرائيلى الأخير، وطلبنا إعداد المخططات من الجانب المصرى ليكون التصميم حضاريًا ومتطورًا، على غرار ما رأيناه فى القاهرة.

■ مَن يشرف على تنفيذ هذه المراحل؟

- هناك لجنة مصرية لإعادة الإعمار، وستكون هى المسئولة بشكل كامل عن تنفيذ إعادة إعمار غزة، ومتابعة الأعمال، وأوجه إنفاق المنحة والإشراف على الأمر برمته.

وخلال أسبوع، أو أوائل شهر نوفمبر المقبل كحد أقصى، سيتم افتتاح مكتب «اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة»، داخل القطاع، وذلك تسهيلًا لمباشرة أعمالها، وتسريع إتمام المراحل المتفق عليها.

■ ماذا عن الخطوات الأولى فور وجود اللجنة المصرية للإعمار؟

- سيتم البدء رسميًا فى عمليات بناء المدينة السكنية الأولى، التى ستضم أكثر من ٥٠٠ وحدة سكنية، وتقرر أن يطلق عليها اسم «العاشر من رمضان»، إضافة إلى الانتهاء من تطوير كورنيش غزة، فى غضون ستة أشهر، والأخير بدأت الأعمال فيه فعليًا خلال شهر أكتوبر الجارى.

والكورنيش هو امتداد لشارع «رشيد» ويربط ما بين جباليا فى بيت لاهيا، إلى كورنيش غزة الرئيسى، وهو منطقة حيوية وسياحية، والمشروع يشمل أن يكون الشارع بمسارين «حارتين»، إضافة إلى الكورنيش ذاته سيكون منطقة استراتيجية.

■ ما مراحل تطوير كورنيش غزة التى بدأت بالفعل؟

- المرحلة الأولى هى الشارع نفسه، تجريفه وتهيئته للتطوير المقرر، وتجهيز البنية التحتية، وتهيئة الإضاءة، وتخصيص جزء للمشاة «ممشى»، ومن ثم يبدأ العمل على تدشين المقاهى والكافيهات والمطاعم، ووسائل ترفيهية أخرى.

■ هل إطلاق اسم «العاشر من رمضان» اقتراح فلسطينى؟.. وماذا عن أسماء المدن الأخرى؟

- قررنا، بالتوافق مع الأشقاء فى مصر، أن تكون أسماء المدن ذات دلالة تاريخية مصرية، تخليدًا للجهود التى تبذلها القاهرة حاليًا فى إعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة الفلسطينيين. نحن دائمًا نقول إن كل شبر فى أرض فلسطين مروى بدماء المصريين.

المدينة السكنية الأولى فى غزة جرى الاتفاق على تفاصيلها خلال شهر أكتوبر الجارى، ومن ثم قررنا أن يكون الاسم ذا دلالة عظيمة، فاخترنا «العاشر من رمضان» وهو نصر لا يخفى على أحد، ونعتز به جميعًا.

وهناك أسماء أخرى مطروحة للمدينتين الأخريين، مثل «الأهرامات»، ولكن لم يتم التوافق عليها بشكل نهائى، وغيرها من الأسماء ذات الدلالات التاريخية لمصر.

■ ما آلية تسكين المدن التى ستبنيها مصر؟

- اتفقنا على توزيع الوحدات السكنية كما هو الحال فى إسكان الشباب فى مصر، إلى جانب القضاء على العشوائيات. سيتم تقسيم الوحدات السكنية لجزءين، الأول سيكون بأسعار مدعمة للشباب والمتزوجين وغيرهم، ويتم دفع أقساطها على فترات يتم الاتفاق عليها، والجزء الآخر يخصص لنقل المواطنين الموجودين فى المناطق العشوائية لتوفير سكن بديل وآمن.

من المقرر أن نستغل أراضى العشوائيات، التى ستصبح خالية بعد نقل سكانها، فى بناء مدن جديدة حديثة، وبناء مرافق خدمية أكثر من ذى قبل، ويتم دعمها بمبالغ الشقق المخفضة والأقساط، على أن يسير الأمر هكذا لحين الانتهاء من تطوير غزة بأكملها، الأمر سيسير كما يحدث فى مصر، فالهدف حاليًا أن يحيا سكان غزة حياة كريمة بالفعل، وأن يمارسوا حياتهم فى مدن آدمية توفر لهم سبل العيش الكريم.

■ ما جنسية الشركات التى ستتولى العمل فى ملف الإعمار؟

- الإخوة فى مصر يدركون جيدًا الوضع الاقتصادى التى تعانيه الشركات داخل غزة، وأنه لا يوجد عمل بسبب موجات التصعيد العسكرى الإسرائيلى المتتالية ضد قطاعنا، خاصةً بعد التصعيد الأخير، الذى كان أكثر دمارًا مما سبق، ومن ثم هناك حالة ركود تام.

ورأى المسئولون المصريون أنه يجب تحريك هذا الركود، وأن يستفيد الفلسطينيون أنفسهم مما يحدث من تطوير، لإعادة تشغيل دولاب العمل الفلسطينى، ومن ثم اتفقنا أن تتولى الشركات الفلسطينية فى غزة أعمال المرافق الخدمية وأن تطرح العطاءات والمناقصات بناء على ذلك الأمر، وهو ما بدأ بالفعل.

■ كيف ستحصل غزة على المواد والآليات اللازمة للبناء؟.. وهل العمال المصريون لا يزالون موجودين فى القطاع؟

- لا يزال هناك عدد كبير من العمال المصريين موجود فى غزة منذ دخولهم فى أوائل شهر يونيو الماضى، بصحبة الآليات، وتمكنوا من إزالة أكثر من ٢٥٠ ألف طن ركام بشكل كامل، كما يقومون بأعمال التجريف وتهيئة البنية التحتية فى منطقة الكورنيش حاليًا.

وجميع المواد والمعدات اللازمة تصلنا من مصر عبر معبر رفح، مثل الأسمنت والحديد والكرمايكا والخشب، وغيرها، فكل ما يلزم الإعمار سيدخل من المعبر عبر المنحة المصرية.

بالتأكيد هناك معدات وآليات بناء متطورة تحتاج إلى خبرة متوافرة لدى الإخوة فى مصر، وغير متوافرة فى غزة، نظرًا لأن القطاع لا يمتلك أدوات وأساليب حديثة للبناء.

■ ما المجالات التى لا يزال بحثها جاريًا مع المسئولين المصريين؟

- ناقشنا تطوير محطة الكهرباء الرئيسية فى «رفح» داخل غزة، ونبحث إمكانية إنشاء محطة كهرباء إضافية، لحل أزمة الكهرباء التى يعانى منها سكان القطاع، كما نبحث مع الأشقاء تحديث نظم الزراعة وإنشاء مناطق تجارية وصناعية.