الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بانبعاثات بركان لابالما‏

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تأثر مصر بغازات وانبعاثات ‏بركان لابالما السامة، تواصل المركز مع وزارة البيئة التى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة البيئة أنه لا صحة لتأثر ‏مصر بغازات وانبعاثات بركان لابالما السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من البركان؛ نظرًا لبعدها الجغرافى عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر فى طبقات عليا من ‏الغلاف الجوى مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوى المصري.‏

وشددت على أنه لم يتم رصد أى ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة ‏العامة أو المنشآت، كما نؤكد أن تبعاته لن تصل إلى مصر، وأن وصلت ستكون فى الطبقات العليا بنسب ‏ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأى شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئى المنتشرة ‏فى جميع الأنحاء تعمل بشكل لحظى لرصد أى معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق ‏متخصصة. ‏