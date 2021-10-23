السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بانبعاثات بركان لابالما‏

بركان لابالما‏
بركان لابالما‏

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تأثر مصر بغازات وانبعاثات ‏بركان لابالما السامة، تواصل المركز مع وزارة البيئة التى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة البيئة أنه لا صحة لتأثر ‏مصر بغازات وانبعاثات بركان لابالما السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من البركان؛ نظرًا لبعدها الجغرافى عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر فى طبقات عليا من ‏الغلاف الجوى مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوى المصري.‏

وشددت على أنه لم يتم رصد أى ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة ‏العامة أو المنشآت، كما نؤكد أن تبعاته لن تصل إلى مصر، وأن وصلت ستكون فى الطبقات العليا بنسب ‏ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأى شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئى المنتشرة ‏فى جميع الأنحاء تعمل بشكل لحظى لرصد أى معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق ‏متخصصة. ‏

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

آخر التطورات فى توزيع التغذية المدرسية

شريف وأفشة يفتتحان التسجيل للأهلى فى شباك الحرس الوطنى

نجاة الشيف غالية من الموت فى حادث مروع بالجيزة

«البحوث الفلكية» يكشف السيناريو الأسوأ لتأثير براكين لابالما على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم