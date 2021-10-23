حلويات رانيا: «بنوتة إسكندرانية» تجوب شوارع دهب لبيع الفريسكا (صور )

شكرًا لأمي وكل الداعمين لمشروعي

تجوب رانيا أشرف، الفتاة السكندرانية شوارع مدينة دهب على دراجة هوائية لبيع أنواع مختلفة من الحلوى وإدخال السرور والبهجة على السائحين حتى عرفها جميع سكان المدينة من مصريين وأجانب وأصبح الجميع يقصدها لشراء الحلوى، حيث تجوب ممشى مدينة دهب بالحلوى وعلى وجها ابتسامة ساحرة تخطف بها أنظار الضيوف.

رانيا أشرف

تحكي رانيا، في العقد الثاني من عمرها والتي تخرجت في كلية سياحة وفنادق بالإسكندرية، أنها بدأت مشروع الحلوى منذ 5 أشهر بعد أن تعلمت صناعتها على يد والدتها وكان شقيقها بجانبها طوال الوقت بعد انتقالها إلي مدينة دهب.

رانيا أشرف

تبدأ رانيا عملها من الساعة 12 ظهرًا حتى العاشرة مساءً":"بحب شغلي جدًا وعشان كده بشتغل كتير"، تستكمل قائلة إنها تقوم بتجهيز الحلوى قبل بيعها بيوم ثم تضعها على الدراجة الهوائية وتجوب بها شوارع مدينة دهب بهدف تنشيط السياحة وكسب المال.

رانيا أشرف

أضافت أنها تصنع أنواع مختلفة من الحلوى مثل الأرز باللبن والفريسكا الإسكندراني والعصائر الطبيعية مثل المانجو والتفاح وغيرها من المشروبات الطبيعية، مؤكدة أنها تقوم بتوصيل منتجاتها لبعض الفنادق الموجودة بالمدينة، بجانب أنها تتحدث أكثر من لغة لمعرفة بيع منتجاتها للسائحين: "أنا اتعلمت أكتر من لغة عشان أعرف أتكلم مع الأجانب وأبيع الحلويات".

رانيا أشرف

واقترح شقيقها اسم الدراجة وهى "بنوتة إسكندرانية" لجذب أنظار الجميع وليكون علامة تجارية تقوم من خلالها بيع منتجاتها وبالفعل أصبح الاسم متداولاً بين سكان مدينة دهب، متمنية أن يصل الاسم لجميع المحافظات وأن يكون لها محل حلوى خاص بها تقوم من خلاله بعرض جميع منتجاتها، موجهة الشكر لوالدتها التي كانت الداعم الأول لها ولكل من شجعها في عملها.