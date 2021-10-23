الإفتاء: تنظيم النسل لا يمكن أن يكون معاندة لقدر الله (فيديو)
قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيم النسل لا يمكن أن يكون معاندة لقدر الله، وإنما أخذ بالأسباب التي أمر الله بها، ومحاولة لتجويد الحياة، مردفًا: "ربنا استخلفنا في هذه الدار لتجويد الحياة".
وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "نسعى لتعليم أولادنا وتربيتهم بشكل أفضل، تنظيم النسل ليس معاندة، لا يمكن لأحد معاندة الله، وإنما تنظيم النسل يساوي تجويد النسل، النبي حذرنا ألا نكون كغثاء السيل".