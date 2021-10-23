أسوان تستضيف أول عرض لمسرحية «رابانزول بالعربى Rapunzel»

فى أول عرض لمسرحية (رابانزول بالعربى Rapunzel) بالمحافظات بعد تحقيق نجاح غير مسبوق.. كان هو محور لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع بطلة المسرحية الفنانة مروة عبدالمنعم، والمخرج المسرحى محسن رزق.

وذلك بحضور اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والمهندسة نجوى إبراهيم مدير سينما ومسرح الصداقة، بجانب الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن أهمية فن المسرح، وخاصة مسرح الأطفال في الارتقاء بشخصية الطفل والنشء وسلوكياته وثقافته باعتباره النواة التي يتم إعدادها لتحمل المسئولية وأمل المستقبل في غدٍ أفضل.

وأشار محافظ أسوان إلى أن أهتمام عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالثقافة والفنون والآداب والتراث لأنهم القوة الناعمة، ولذا تم إعطاء الأولوية في التطوير لسينما ومسرح الصداقة عن أي مكاسب مادية أخرى للمحافظة، لأنها تعتبر على مدار 50 عامًا هي المنارة الفنية والثقافية للجيل الحالي والأجيال القادمة من أبناء المحافظة.

وطالب اللواء أشرف عطية بأن العروض التي ستقدمها هذه المسرحية الراقية للأطفال في منتصف نوفمبر المقبل الأيتام بدور الرعاية الاجتماعية، وأيضًا أبنائنا من ذوى الهمم، بالإضافة إلى طلاب المدارس حيث سيتم وضع خطة زمنية وبرنامج محدد لضمان الحضور من جميع القرى والمدن والمراكز.

ومن جانبها أكدت الفنانة مروة عبدالمنعم على أن هذه المسرحية تعرض لأول مرة في المحافظات بأسوان، خاصة أنها تعتبر من سلسلة المسرحيات التي تحاكى عروض ديزنى لاند التي شهدت إقبال كبير وصل لأكثر من 10 آلاف متفرج من خلال 9 عروض تم تقديمها على مسارح القاهرة.

وأوضحت أن الجمهور شمل مختلف الأعمار من الأطفال والنشء والشباب والأسر فى سابقة لم تحدث من قبل لهذا النوع من العروض المسرحية الغنائية.