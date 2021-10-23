السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

رنا رئيس: أنتظر عرض «موضوع عائلى» مع ماجد الكدوانى

رنا رئيس
رنا رئيس

عبرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بالنجاح الذي حققته في شهر رمضان الماضي من خلال الظهور بمسلسلين دفعة واحدة "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيي الفخراني، و"ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال.

وقالت "رنا" في تصريحات لـ"الدستور" اليوم، إنها سعيدة بحالة النشاط الفني التي قدمتها مؤخراً، مشيرة إلى أنها تتمني أن تكون أدوارها مؤثرة مع الجمهور، وأنها تلقت ردود أفعال قوية عن العملين اللذان شاركت فيهما، وأنها انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل "موضوع عائلي"، ويقوم ببطولته الفنان ماجد الكداوني.

وأضافت أن موضوع المسلسل مختلف تماماً ولم يقدم من قبل في الدراما، مشيرة إلى أنها تتمني أن يلقي دورها في العمل ردود أفعال قوية، معبرة عن سعادتها بالعمل مع كل فريق المسلسل ومؤكدة أنه من المفترض عرضه في شهر نوفمبر.

ومسلسل موضوع عائلي مكون من 10 حلقات فقط، وهو ما يتجه إليه المنتجون في الوقت الحالي بتقليل عدد الحلقات لتتناسب مع طبيعة عرضها، فيما يعرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية، ويعتبر المسلسل أول أعمال ماجد الكدواني الموجهة للمنصات الإلكترونية، وأول بطولة له في الدراما التليفزيونية، فيما انضمت الفنانة أمينة خليل مؤخراً إلى المسلسل، حيث إنها ستظهر كضيفة شرف في الحلقات الأولى من العمل الدرامي.

والعمل يدور في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، ويناقش قضية جديدة على ماجد الكدواني تخص العائلات، وهو من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

أما مسلسل ضل راجل فشارك في بطولته كل من نرمين الفقي وإنعام سالوسة، والدكتور أحمد حلاوة وعصام السقا وآخرين.

جمال الدستور يحيي الفخرانى اجتماع جمهور رامي

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