بحث يوضح العلاقة بين الطعام والحالة المزاجية في فصل الشتاء

هناك كثير من الأشياء الرائعة حول فصلي الخريف والشتاء، فعندما يبدأ الطقس في التحول إلى البرودة قد تواجه اكتئاب الشتاء.

تقول عالمة النفس سوزان ألبرز، إن الأطعمة التي نأكلها لا تؤثر على مزاجنا، فحسب، بل على أنماط النوم ومستويات الطاقة، وفقًا لما ذكره موقع clevelandclinic الطبي.

كيف يمكن للطعام أن يؤثر على الحالة المزاجية؟

وجدت الكثير من الدراسات الطبية، أن التغيير في المواسم غالبًا ما يؤدي إلى زيادة في تناول الأكل العاطفي، فالأفراد الذين يشعرون بالاكتئاب خلال أشهر الشتاء والخريف، يعانون من زيادة في تناول الوجبات الخفيفة، والرغبة في الأطعمة النشوية والأطعمة السكرية، فضلاً عن تناول المزيد في المساء.

أوضح الباحثون أن الأطعمة التي يجب تجنبها أو التقليل منها خلال أشهر الشتاء وهي السكر، الكحول، الأطعمة النشوية والأطعمة المصنعة.

أضاف الباحثون أن الأطعمة المحلاة بالسكر مثل الصودا والبسكويت وكذلك الأطعمة القائمة على الدقيق مثل الخبز والبسكويت والمخبوزات دفعة سريعة للطاقة، لكن قيمتها الغذائية المنخفضة قد تجعلك تعاني من انخفاض الطاقة وفي مزاج سيئ فيما بعد.

قائمة الأطعمة التي يمكن أن تعزز مزاجك

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د:

تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل اللحوم الحمراء، والفطر وصفار البيض والتونة والسلمون والسردين، في تحسين الحالة المزاجية.

فوفقًا للدراسة، فخلال أشهر الشتاء، تبين أن الأشخاص الذين يتناولون طعامًا عاطفيًا أكثر لديهم مستويات أقل من فيتامين د، والذي يرتبط بمزيد من القلق والاكتئاب.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي:

يعد البرتقال والمانجو والليمون والكيوي والبروكلي والفلفل الحلو والفراولة خيارات رائعة إذا كنت تأمل في زيادة تناول فيتامين سي، حيث يمكن أن يساعد في علاج القلق ومرض الزهايمر والاكتئاب.

الأطعمة الغنية بالبروتين:

ترتبط هذه الأطعمة بمستويات أعلى من الدوبامين والنورادرينالين، وهي مواد كيميائية في الدماغ تلعب دورًا مهمًا في مزاجنا وتحفيزنا وتركيزنا.

البطاطا الحلوة:

تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف التي تتحلل ببطء شديد ويمكن أن تساعد في زيادة نسبة السكر في الدم.

عين الجمل

أظهرت دراسة تم فيها إعطاء المشاركين حفنة من عين الجمل، لمدة خمسة أيام انخفاضًا كبيرًا في الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة النشوية والسكرية.