السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جورج قرداحي يقدم برنامجًا عن الجيش اللبناني في عيد الاستقلال

جورج قرداحي
جورج قرداحي

كشف وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي أمام وفد رابطة خريجي الإعلام، أنه سيقدم في تليفزيون لبنان برنامجًا عن الجيش اللبناني في عيد الاستقلال.

وأضاف قرداحي قائلًا: «أنا من عائلة الإعلام، ولدينا عمل كبير يجب أن نقوم به جميعًا، وهذا يفرض التعاون بين الإعلام الرسمي والخاص، والانطلاقة تبدأ من القانون الإعلامي الذي يُدرس في مجلس النواب ويجب أن يكون عصريًا».

وطالب بإقرار قانون للمواقع الإلكترونية، لأنه مهم جدًا لضبط الانفلات الإعلامي، وهناك 1700 موقع إلكتروني لا عمل لها سوى توزيع الشتائم، ولا يوجد أي رادع أو إطار لضبط ه‍ؤلاء، ولا يجوز أن يبقى الإعلام متفلتًا، والمطلوب احترام كرامات الناس.

وأشار إلى أن طرح فكرة إلغاء وزارة الإعلام خطأ في لبنان، والبديل يكمن بإعادة النظر بالهيكلية في المرحلة المقبلة، وخطتي واضحة لجهة تطوير الإذاعة والتليفزيون وإقرار قانون الإعلام.

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