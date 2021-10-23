مجلس الوزراء السوداني ينفي حل الحكومة

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، السبت، موافقته عبدالله حمدوك على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السودانية، أن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم 15 أكتوبر الجاري كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع، حسب بيان للمكتب الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك.

وقالت الحكومة إن عبدالله حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد، مشيرة إلى أنه التقى أمس بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، كما التقى بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، لحماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

حمدوك يتمسك بدعم الفترة الانتقالية

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الأربعاء الماضي، أن الثورة السودانية وضعت أهدافًا توافق عليها السودانيون، وهم الأحرص على المضي بها إلى نهايتها.

والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مع بايتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي في إطار الزيارة التي يقوم بها للسودان.

وجدد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الشكر لنائب المبعوث الأمريكي للدعم المتواصل الذي توفره الولايات المتحدة، حكومة وشعبا، لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

بدوره، أكد بايتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، على حرص الولايات المتحدة على دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان.

وثمن بايتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، جهود رئيس الوزراء للوصول لحلول للقضايا والتحديات المحلية والإقليمية بوصفه رئيس لوزراء السودان ورئيس لمنظمة "الإيجاد".

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك مع السفيرة الفرنسية الجديدة لدى السودان رجاء ربيع.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك عن شكره لفرنسا، حكومة وشعبًا، على الدعم الذي ظلت تقدمه للسودان من أجل التحول المدني الديمقراطي وإنجاز أهداف الثورة.

بدورها، أكدت السفيرة الفرنسية الجديدة لدى السودان رجاء ربيع، استمرار التعاون بين البلدين وصولًا لتدشين نادي الأعمال السوداني الفرنسي، ووعدت السفيرة باستمرار دعم فرنسا للسودان.