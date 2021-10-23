السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف: إصدار تراخيص البناء بالقرى من خلال قانون البناء

تراخيص البناء
تراخيص البناء

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، رؤساء الوحدات المحلية بالعمل بمضمون الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية والذي يضمن التأكيد على أن يتم العمل من خلال  قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء بالوحدات المحلية القروية والقرى والعزب والكفور والنجوع بينما يتم تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات البنائية على المدن فقط.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود، لمناقشة بعض المستجدات التنفيذية فيما يتعلق بمضمون الكتاب الدوري الذي تم التوجيه بتعميمه سبتمبر الماضي والذي تضمن التأكيد على أهمية تفعيل التوجيهات الصادرة  لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ومخالفات المباني.

وكلف المحافظ وحدة مراجعة التراخيص بالديوان العام والإدارة العامة للتخطيط العمراني والوحدات المحلية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن بتوفير التوعية اللازمة والتعريف بمضمون الكتاب الدوري، تيسيرا على مواطني القرى والعزب.

وفى سياق آخر... قامت الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب بتسليم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "درع تقدير" بالنيابة عن أعضاء مجلس النواب  بدائرة مركز ناصر تقديراً لجهود الجهاز التنفيذي تحت قيادته في إنجاز مشروع المجمع التعليمى "مجمع المدارس" بقرية الرياض ووجود الخدمة التعليمية هذا العام وذلك كل تم في وقت قياسي

ونقلت النائبة منى عبد الله شكر وتقدير أبناء مركز بناصر وأعضاء مجلس النواب والممثلين عن أهالي ناصر،لاسيما وأن المجتمع التعليمى ساهم مساهمة كبيرة في تقليل كثافة الفصول وأنه تم تجهيزة بشكل متميز، والذي يعد باكورة المشروعات الجارية تنفيذها في 20 قرية وتوابعها بدائرة  المركز وتشمل كل القطاعات الخدمية.

ومن جانبه أعرب محافظ بني سويف عن شكره لهذه اللفتة الطيبة من أبناء المركز، مؤكداً أن هذا التكريم هو تقدير لجهود الجهاز التنفيذي بأكمله ومسؤولى المبادرة الرئاسية بالمحافظة التي تضافرت وتكاملت جهودها من أجل اتخاذ أفضل  في المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى والارتقاء بمستوى جودة ومعيشة المواطن في ربوع مصر.

بني سويف عشوائيات وزارة التنمية المحلية الوحدات المحلية إصدار تراخيص البناء المنظومة الجديدة القضاء علي العشوائيات

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