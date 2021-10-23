بالأسماء.. قائمة بالشركات المشطوبة من سجل المصدرين والمستوردين

أوقف مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة أكثر من 2000 شركة من سجل المصدرين والمستوردين مع الشطب والإنذار لمخالفتها القانون والقرارات الوزارية المنظمة للقيد بسجل المصدرين والمستوردين.

كشفت البيانات، التى حصلت "الدستور" على نسخة منه أنه تحت بند الشركات المخالفة للقرار (43) أنة تم إنذار عدد أكثر من 240 شركة خلال الفترة من 4 - 24 أكتوبر 2021 لشركات أوروبا والأمريكيتين وأسيا وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، لمخالفتها القرار 43 لسنة 2016.

نص القانون

ونص القانون على إنشاء سجل للمصانع والشركات المالكة للعلامات التجارية لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث نص القرار على أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة".

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة القرار رقم 169 لسنة 2021 بخصوص استثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة لمدة 3 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، وأن القرار رقم 43 حدد في نصة بعض السلع التي تقضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في هيئة الصادرات منها: الألبان ومنتجاتها والفواكه المستوردة والزيوت والمصنوعات السكرية والسجاد وتغطية الأرضيات والملابس والمنسوجات والمفروشات وأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي والأثاث المكتبي ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات والزجاج وحديد التسليح والشيكولاته والورق.

وكشف موقع الهيئة العامة للصادرات والواردات عن شطب 85 شركة لمخالفتها إيضا القرار (43) لعدد من المصانع التي يتم توريد منتجاتها إلي مصر وتضم أكثر من 11 دولة، و تم وقف أكثر من 220 شركة للمخالفة نفسها.

شركات الاستيراد المخالفة

وتقرر شطب 2754 شركة بعضها لعدم تقنين وضعهاا والبعض الآخر لعدم التجديد في الميعاد القانوني وبعضها بسبب مخالفات إدارية ولعدم رفع رأس المال أو إيداع التأمين المطلوب أو لفقد شروط القيد في السجل ووقف 8 شركات أخرى لأسباب متعددة، وتم إيقاف 31 شركة من سجل المصدرين تصل عقوبات بعضها للايقاف حتى 3 أكتوبر 2022.

شركات تم إنذارها

أنذرت 308 شركة بعضها تم إنذارها في 2019/2020 والبعض الآخر حتى 3 اكتوبر 2021.

شركات تم شطبها

شطبت من سجل الوكلاء التجاريين 89 شركة بعضها يعود لإنهاء عقد الوكالة من طرف الشركة الأجنبية وأخرى، لعدم التجديد في الميعاد القانوني وشركتين بناء على طلب صاحب الشأن.

أوراق تسجيل المصانع والشركات المؤهلة للتصدير إلى مصر

تم إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار شرط أن تكون إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

جهات تأدية الخدمة

الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة/ وحدة تسجيل المصانع.

مكان تأدية الخدمة

وحدة تسجيل المصانع بالمقر الرئيسي بمطار القاةرة.

المستندات المطلوبة لتسجيل مصنع

جميع المستندات التالية يجب أن تكون موثقة من الغرفة التجارية أو ما يحل محلها ومصدق عليها من السفارة المصرية بدولة المنشأ على أن تكون المستندات المقدمة مصحوبة بترجمة معتمدة من إحدى مراكز الترجمة المعتمدة.

خطاب تفويض من الممثل القانوني للمصنع إلى الشخص المفوض أو الشركة المصرية للتسجيل، مطبوع على ورق المصنع.

الرخصة الصناعية للمصنع.

قائمة بمنتجات المصنع، مطبوعة على ورق المصنع.

قائمة بالعلامات التجارية، مطبوعة على ورق المصنع.

ملكية العلامة التجارية (إن وجد)

يتم سحب أوراق الملف كاملة PDF والعلامات التجارية لحفظ الملف إلكترونياً.

شهادة ملكية العلامة التجارية: إذا كانت الشركة تمتلك علامة تجارية :

الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية: إذا كانت الشركة لا تمتلك علامة تجارية ولكنها تصنع بعلامة مملوكة لأخرى.

الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية في حالة المصنع لا يمتلك علامة تجارية لكن ينتج منتجات تحت علامات تجارية مملوكة للغير.

تفويض من مالك العلامة التجارية بحق إستغلال العلامة التجارية بالتصنيع والتصدير .

الشهادة الصادرة من الجة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية.

إذا كان المصنع لا يمتلك علامة تجارية ويريد التسجيل بدون علامة تجارية: خطاب يفيد أن المصنع ليس لدية علامة تجارية، ولكنة ينتج تحت اسم المصنع، مطبوع على ورق المصنع.

شهادة الجودة :

شهادة تفيد بأن المصانع التابعة للشركة تطبق نظامًا للجودة لة علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، على أن تكون الشهادة صادرة باللغة الإنجليزية، ويتم التأكد من صحة الشهادة في نفس اليوم.

المستندات المطلوبة لتسجيل شركة مالكة علامات تجارية:

خطاب تفويض من الممثل القانوني للشركة إلى الشخص المفوض أو الشركة المصرية للتسجيل، مطبوع على ورق الشركة.

قائمة بمنتجات الشركة، مطبوع على ورق الشركة.

قائمة بالمصانع التي تصنع المنتجات تحت تلك العلامة وعناوينةا وجنسيتةا، مطبوع على ورق الشركة.

قائمة بمراكز التوزيع المسموح بتوريد منتجات ةذة العلامة التجارية، مطبوع على ورق الشركة.

قائمة بالعلامات التجارية، مطبوع على ورق الشركة.

يتم سحب أوراق الملف كاملة PDF والعلامات التجارية لحفظ الملف إلكترونياً.

شهادة ملكية العلامة التجارية:

إذا كانت الشركة تمتلك علامة تجارية :

الشهادة الصادرة من الجةة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية .

إذا كانت الشركة لا تمتلك علامة تجارية ولكنةا تصنع بعلامة مملوكة لأخرى :

الشهادة الصادرة من الجةة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية في حالة المصنع لا يمتلك علامة تجارية لكن ينتج منتجات تحت علامات تجارية مملوكة للغير .

تفويض من مالك العلامة التجارية بحق إستغلال العلامة التجارية بالتصنيع والتصدير .

الشادة الصادرة من الجةة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية .

شهادة الجودة: نفس الشروط سابقة الذكر

إجراءات تأدية الخدمة

مراجعة صور المستندات المقدمة بوحدة تسجيل المصانع للمراجعة قبل توثيق أصل المستندات.

توثيق أصل المستندات.

إمضاء القرار من السيد المةندس / وزير الصناعة والتجارة

إجراءات المواطن

التقدم بالمستندات المطلوبة الى وحدة تسجيل المصانع بالمقر الرئيسي للةيئة

زمن تأدية الخدمة: تتم الموافقة بعد اعتماد السيد المةندس وزير التجارة والصناعة ونشرةا بالجريدة الرسمية.

إجراءات تسجيل شهادات المطابقة

(شركات الفحص والمراجعة للمصدرين)

تتيح خدمة تسجيل شهادات المطابقة آلية إدراج وتقديم شهادات المطابقة لشركات المراجعة والفحص ما قبل الشحن إلكترونياً من خلال البوابة الإلكتروينة للهيئة علي شبكة الإنترنت مباشرة من أجل مراجعة والتحقق من شهادات المطابقة.

وصف الخدمة

تتيح خدمة تسجيل شهادات المطابقة آلية إدراج وتقديم شهادات المطابقة لشركات المراجعة والفحص ما قبل الشحن إلكترونياً من خلال البوابة الإلكتروينة للهيئة علي شبكة الانترنت مباشرة من أجل مراجعة والتحقق من شهادات المطابقة.

مكان تأدية الخدمة: البوابة الإلكترونية للهيئة

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

يجب أن يكون لشركة الفحص حساب للخدمات الإلكترونية علي البوابة الإلكترونية ومفعل.

يجب أن يكون حساب شركة الفحص له صلاحية استخدام الخدمة، ويتم ذلك من خلال إدارة البوابة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة

خطاب رسمى من الجهة/ الشركة الطالبة لإنشاء وتفعيل حساب الخدمات الإلكترونية والدخول علي الخدمة.

إجراءات تأدية الخدمة: تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية والتحقق من هوية المستخدم.

اختيار الخدمة "تسجيل شهادات المطابقة" من قائمة دليل خدمات الهيئة.

تنشر إجراءات شطب القيد في سجل المستوردين

وصف الخدمة: تتيح هذة الخدمة للعملاء التجاريين تقديم طلب شطب القيد من سجل المستوردين بالهيئة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة علي شبكة الانترنت؛ لتوفير الوقت وتيسير دورة الإجراءات علي العملاء التجاريين، حيث تهدف الخدمة الي توفير آلية إدراج بيانات الطلب فقط مما سوف يسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة.

مكان تأدية الخدمة: فروع (معروف - السادس من أكتوبر- الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار).

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة: يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية علي البوابة الإلكترونية ومفعل.

يجب أن يستكمل الإجراء بمقر الهيئة خلال ١٥ يومًا من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة:

أولاً: في حالة الشطب بناء على طلب المستورد:

نموذج طلبات التسجيلات التجارية سجل المستوردين، يكون موقع من صاحب الشأن الذى له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص بالإدارة أو يعتمد صحة التوقيع من بنك معتمد فى حالة تقديم الأوراق بواسطة الوكيل او المفوض.

نموذج طلبات التسجيلات التجارية سجل المستوردين، يكون موقع من صاحب الشأن الذى له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص بالإدارة أو يعتمد صحة التوقيع من بنك معتمد فى حالة تقديم الأوراق بواسطة الوكيل او المفوض. إحضار جميع البطاقات الخاصة بسجل المستوردين ومازالت سارية حتى تقديم طلب الشطب.

فى حالة فسخ عقد الشركة ومحو السجل التجارى: يقدم الشركاء تنازل عن مبلغ التأمين لأحد الشركاء ليصدر الشيك بإسمه أمام الموظف المختص بالإدارة أو التوقيع على التنازل و إعتماد صحة التوقيع من بنك معتمد.

فى حالة التصفية: يتقدم المصفى ومعه عقد التصفية أو محضر الجمعية العمومية غير العادية + طلب تأشير السجل التجارى بذلك ليقوم المصفى بالتوقيع على الطلبات بدلاً من صاحب الشأن وذلك خلال مدة سريان التصفية.

في حالة وفاة أحد الشركاء أو صاحب الشأن : يتقدم الورثة بالأوراق الأتية:-

شهادة الوفاة.

إعلام الوراثة.

قرار الوصايا للقصر من المحكمة.

البطاقات الشخصية أو العائلية الخاصة بالورثة.

فى حالة تحويل التأمين:

تقدم الأوراق من ١ و ٢ بالإضافة إلى طلب التحويل ويكون موقع من صاحب الشأن الذى له حق الإدارة والتوقيع أو يعتمد صحة التوقيع من بنك معتمد فى حالة تقديم الأوراق بواسطة الوكيل او المفوض.

لا يتم تحويل التأمين فى حالة تخارج أى شريك من الشركاء الموجودين فى الملف القديم إلا بعد إجراء التعديل بالتخارج ودفع الرسوم.

لا يتم التحويل من شركة إلى مؤسسة فردية إلا فى حالة فسخ الشركة ومحو السجل و تقديم تنازلات من جميع الشركاء عن مبلغ التأمين للشريك صاحب المؤسسة الفردية ولا بد أن يكون شريك بالشركة المشطوبة.

ثانياً: الأوراق المطلوبة فى حالة شطب القيد إدارياً: يتم ذلك بعد ٩٠ يوم من انتهاء سريان سجل المستوردين.

إسترداد التأمين:

طلب إسترداد التأمين موقع من صاحب الشأن الذى له حق الإدارة و التوقيع أو يعتمد صحة التوقيع من بنك معتمد فى حالة تقديم الأوراق بواسطة الوكيل.

إقرار عدم التحفظ موقع من صاحب الشأن الذى له حق الإدارة و التوقيع أو يعتمد صحة التوقيع من بنك معتمد فى حالة تقديم الأوراق بواسطة الوكيل.

أخر بطاقة خاصة بسجل المستوردين.

فى حالة فسخ عقد الشركة ومحو السجل التجارى: يقدم الشركاء تنازلات عن مبلغ التأمين لأحد الشركاء ليصدر الشيك بإسمه أمام الموظف المختص بالإدارة أو التوقيع على التنازلات و إعتماد صحة التوقيع من بنك معتمد.

فى حالة التصفية: يتقدم المصفى ومعه التصفية أو محضر الجمعية العمومية غير العادية الخاص بتصفية الشركة + طلب تأشير السجل التجارى الخاص بالتصفية و يقوم المصفى بالتوقيع على الطلبات بدلاً من صاحب الشأن.

في حالة وفاة أحد الشركاء أو صاحب الشأن : يتقدم الورثة بالأوراق الأتية:

شهادة الوفاة.

إعلام الوراثة.

قرار الوصايا للقصر من المحكمة.

البطاقات الشخصية أو العائلية الخاصة بالورثة .

تحويل التأمين:

طلب تحويل التأمين موقع من صاحب الشأن الذى له حق الإدارة و التوقيع أو يعتمد صحة التوقيع من بنك معتمد فى حالة تقديم الأوراق بواسطة الوكيل.

إقرار عدم التحفظ موقع من صاحب الشأن الذى له حق الإدارة و التوقيع أو يعتمد صحة التوقيع من بنك معتمد فى حالة تقديم الأوراق بواسطة الوكيل أو المختص.

لا يتم تحويل التأمين فى حالة تخارج أى شريك من الشركاء الموجودين فى الملف القديم إلا فى حالة تخارج الشريك أثناء سريان الملف القديم ويقوم بعمل تعديل بالتخارج ودفع الرسوم الخاصة.

لا يتم التحويل من شركة إلى مؤسسة فردية إلا فى حالة فسخ الشركة و محو السجل التجارى و تقديم تنازلات من جميع الشركاء عن مبلغ التأمين للشريك صاحب المؤسسة الفردية ولا بد أن يكون شريك بالشركة المشطوبة (الملف القديم).

إجراءات تأدية الخدمة

يقدم نموذج طلبات التسجيلات التجارية من سجل المستوردين بالإضافة الي تسليم كافة البطاقات السارية في سجل المستوردين.