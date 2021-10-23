غدًا.. انطلاق مهرجان الشروق السادس لإبداعات طلاب الإعلام بالأهرام

تنطلق فعاليات مهرجان الشروق السادس لإبداعات طلاب الإعلام غدًا، وينظمه المعهد الدولي العالي للإعلام خلال الفترة من 24-27 أكتوبر بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.

يشارك في المهرجان 40 كلية ومعهد وقسم إعلام بالجامعات المصرية والعربية، كما شارك في لجان تحكيم مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون نخبة من الإعلاميين: نائلة فاروق رئيس التليفزيون، طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، محمد نوار رئيس الإذاعة، والمخرجين: مجدي أبوعميرة، هاني لاشين، وخالد الأتربي.

وتشمل لجنة التحكيم كذلك نخبة من الصحفيين للتحكيم في المشروعات الصحفية وهم: عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، عبدالجواد أبوكب رئيس مؤسسة التحول الرقمي.

بينما لجنة تحكيم مشروعات التسويق تضم الآتي: تامر نصر رئيس مجلس إدارة شركة PPC للإعلان، محمد النجار خبير التسويق والإعلان، الدكتور نور الزيني مدير التسويق والاتصال ببنك قناة السويس.

وأكد اللواء الدكتور أحمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، أن المهرجان سيكرم هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي كضيف شرف المهرجان، حيث سبق تكريم كل من الفنانين: ممدوح عبدالعليم، محمد صبحي، عزت العلايلي، سميحة أيوب، وسمير صبري.

وقال رئيس المهرجان الدكتور محمد سعد إبراهيم عميد المعهد، إن المهرجان يعقد في دورته السادسة تحت شعار "بالإبداع نلتقي".. مضيفًا أنه تأتي أهمية مهرجان الشروق السادس لإبداعات طلاب الإعلام من احتفائه بإبداعات الطلاب في مشروعات تخرجهم وباكورة إنتاجهم يطرقون أبواب المستقبل بحثًا عن موطئ قدم في سوق الإعلام، وسط منافسة عاتية وتحديات جمّة يختلط فيها المهني والتجاري، وتتراجع أخلاقيات العمل الإعلامي، وتتآكل المصداقية، ليبحث الجمهور عن ذاته وهمومه في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح "سعد" أن ما يميز مهرجان الشروق الاستمرارية، وعدم اقتصاره على طلاب الشروق فقط وإنما يرحب بإبداعات الطلاب من كل الجامعات.

من جانبها أكدت نائب رئيس المهرجان الدكتورة سهير صالح وكيل المعهد الدولي العالي للإعلام، أنه للعام السادس على التوالي، ينجح المعهد في حشد أضخم تجمع إعلامي شبابي، يمثل 40 قسم ومعهدًا وكليةً للإعلام بالجامعات المصرية والعربية، ليتسابق شباب المبدعين في كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في أكثر من 157 مشروع تخرج، تضمّ الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية، والبرامج الإذاعية والتليفزيونية، والحملات الإعلامية، والإعلانات الإذاعية والتليفزيونية، والجرائد والمجلات، والمواقع الإلكترونية.

وأشارت سهير إلى أنه تأتي أهمية هذا المهرجان لمزاوجته بين الإبداع والمهنية من خلال المعالجة الإعلامية الواعية لقضايا الوطن وهمومه، وتقديم نماذج مهنية جديدة توظف القلم والريشة والعدسة والكلمة المطبوعة والمسموعة والمرئية في صياغة الضمير والوجدان على نحو يعمق الانتماء الوطني ويرتقي بالذوق العام وينشد الإصلاح والتقدم.