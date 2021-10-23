السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إدراج 17 باحثا من جامعة بني سويف ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم السبت، عن إدراج 17 من أبناء الجامعة ضمن أفضل علماء العالم، وذلك طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالمياً لعام 2021.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة حققت إنجازاً بالتصنيفات الدولية، حيث تعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التى أنشأتها جامعة ستانفورد والتى تتضمن أعلى 2% من العلماء فى العالم من مختلف المجالات على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً.

وأشاد الدكتور منصور بالإنجاز الجديد الذى حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيفات الدولية، موجهاً التهنئة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين ومكتب التصنيف بالجامعة لحصولهم على هذا الإنجاز والذى يعكس مدى الجهد المبذول فى الفترة الأخيرة فى مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة فى المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

وهنأ الدكتور منصور حسن العلماء من الجامعة، الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية، وهم الدكتور علي البحراوي تخصص الرياضيات التطبيقية، والدكتور أيمن معوض تخصص فسيويولوجي الأورام، والدكتور محمد شعبان تخصص فيزياء تطبيقية، والدكتور مصطفى أبو خضره  تخصص علوم البيئة، والدكتور حماده عبد الجواد تخصص نبات، والدكتور وائل حزين  تخصص ميكروبيولوجي، والدكتور حسام زوبعة تخصص شبكات، والدكتور عرفه حسام على تخصص فيزياء عامة، والدكتور أحمد على فرغلي تخصص تكنولوجيا النانو.

كما ضمنت الأسماء الدكتور وليد محمد على الروبي تخصص علوم المواد والطاقة، والدكتور خالد عبد اللطيف تخصص علوم صيدلانية، والدكتورة سماء الدق تخصص علوم المواد والفيزياء التطبيقية، والدكتور حسين السيد تخصص فيزياء عامة، والدكتور أحمد علام تخصص علم الحيوان، والدكتورة هبة سالم تخصص علوم صيدلانية، والدكتور أحمد مهنى تخصص فيزياء تطبيقية، والدكتور محمد عبد الرحيم تخصص علوم صيدلانية.

رئيس جامعة بني سويف قاعدة البيانات الباحثين الدكتور منصور حسن هيئة التدريس

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