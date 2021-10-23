«حياة كريمة» تواصل تنفيذ مشروعاتها بقرى «شرق القناة».. صور

قام منسقي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإسماعيلية، الدكتور محمد أنور ترك، والمهندس نبيل عصام، بإجراء جولة ميدانية لمتابعة نسب الانجاز والتنفيذ للمبادرة، وفي إطار تنفيذ أعمال المبادرة بقرى شرق القناة بالمحافظة، رافقهم العميد محمد يوسف، المسؤول عن تنفيذ المبادرة بالقنطرة شرق.

حياة كريمة الإسماعيلية

في هذا السياق، يستعرض «الدستور»، مراحل ونسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى القنطرة شرق بالإسماعيلية، ففي قرية الأبطال وعلى نطاق العمل المحلي، يجري إنشاء مجمع خدمات حكومية، كما يجري الانتهاء من تشطيب المباني والتشطيب الداخلي نجارة وسباكة وكهرباء وسيراميك، بنسبة تنفيذ 80%، بجانب رفع كفاءة نقطة الإسعاف (القديمة)، حيث تم الانتهاء من حدادة السقف والمظلة، وتم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الموزايكو للسطح وجارى تركيب البردورات للطريق الخارجى وجارى أعمال السافيتو للواجهة بنسبة تنفيذ 98 %.

حياة كريمة الإسماعيلية



بالإضافة إلي إنشاء نقطة إسعاف (بالطريق الأوسط بجوار وادى التكنولوجيا)، حيث يجري استكمال نجارة وحدادة القواعد المسلحة وتم عمل الأعمدة بنسبة تنفيذ 28%، علاوة على ذلك يتم إنشاء نقطة داخل القرية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال النجارة و الحدادة للقواعد والسملات والأعمدة، بنسبة تنفيذ 25%.

حياة كريمة الإسماعيلية

كما تنفذ المؤسسة مجمع الخدمات الزراعية، حيث تم الانتهاء من اعمال نجاره السقف الأرضي واستمرار اعمال الحداده سقف الأرضي، بنسبة تنفيذ 30، كما يتم تنفيذ خطوط تغذية (كم) بأقطار 110 بوصة لمسافة 17 كم ، وقطر 160 بوصة لمسافة 6 كم ، وقطر 200 بوصة لمسافة 15 كم، بنسبة تنفيذ 100 %.

وجارى تركيب مجموعة رفع طلمبات بعدد / 4 طلمبة قدرة 60 لتر/ثانية، بنسبة تنفيذ 100%، مع إنشاء خزان مياة شرب بقرية العبور التابعة لقرية الأبطال، ونسبة التنفيذ 60%

حياة كريمة الإسماعيلية

وعملت المؤسسة على رفع كفاءة الصرف الصحي، بتنفيذ خطوط انحدار بقطر 160 بوصة لمسافة 10 كم ، وبقطر 200 بوصة لمسافة 3.5 كم ، وبقطر 300 بوصة لمسافة 3 كم بقرية العبور التابعة لقرية الابطال، حيث تم عمل الجسات للمواقع، ومن جانب التعليم، تجري أعمال توسعة 15 فصل بمدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بنسبة تنفيذ 20%، وتوسعة عدد فصول بمدرسة السلام البدوية تعليم أساسي والانتهاء من استلام الموقع، بجانب توسعة 22 فصل بمدرسة العاشر من رمضان تعليم أساسي، بنسبة تنفيذ 5%.

وعن محور الشباب والرياضة، تم صيانة المقر الإداري “كهرباء – سباكة-دهانات”، وانهاء السور الخارجى بطول 1000 م وارتفاع 3 م لملعب النجيلة الطبيعى، وتجري أعمال تكسير حوائط مبني المكتبة، ورفع كفاءة ملعب نجله صناعي، وانشاء سور بطول 450م ارتفاع 3م

متوسط نسبة التنفيذ 75%

حياة كريمة الإسماعيلية

كما حرصت المؤسسة علي تسلم مواقع البناء الخاصة بمشروع سكن كريم، كما تجري أعمال انشاء كبارى "الترعة العقارية، كوبرى ترعة الشباب،الشباب، كوبرى على طريق ترعة الهدى الشمالى.

متوسط نسب التنفيذ 20%"، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الإنشاءات والدهانات والأعمال الكهربائية بمركز طب الأسرة بقرية الأبطال في انتظار توريد الاثاث والأجهزة الطبية.