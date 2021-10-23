حديقة الحيوان تستقبل رحلات المدارس وزائريها لقضاء الإجازات

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة لحدائق الحيوان أن حديقة الحيوان في الجيزة تواصل استقبال رحلات المدارس والجامعات وزائريها للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة بـ5 جنيهات فقط.

وأكد رجائي أن الحديقة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم آلاف الزائرين يوميا كذلك توفير استراحات للجمهور، كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال والتي افتتحها وزير الزراعة بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة وهي تشهد إقبالا كبيرا من الاطفال لأنها توفر لهم فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الأليفة والتصوير معها.

أيضا مدينة الملاهي الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وتتضمن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.

وعلى صعيد الحياة البرية قال رئيس حديقة الحيوان بالجيزة إنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا أيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التي نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر، حيث تم استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي (نوع من الظباء) لاول مرة يدخل الحديقة وبعض الأنواع النادرة من الزواحف كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في حدائق الحيوان استقبال رحلات المدارس من المحافظات على مستوى الجمهورية.