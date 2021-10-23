«للتوعية بسرطان الثدى».. آيتن عامر تشارك فى «شهر 10» بدون أجر

تعرض شبكة قنوات "MBC" الليلة، إحدى حلقات مسلسل "شهر 10" بطولة الفنانة آيتن عامر، والتي قدمتها للتوعية بمرض سرطان الثدي، دعمًا منها للعمل بدون أجر.

وكتبت "آيتن"، في مشورٍ لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استنوا الحلقة بتاعتي النهاردة فى مسلسل "شهر 10" على "mbc 4" الساعة ٧:٣٠ بتوقيت السعودية، و٨:٣٠ بتوقيت القاهرة".

وأضافت: ‏"من أكتر التجارب اللي اشتغلتها وحسيت إني بعمل حاجة مهمة، وبشكر صديقتي المنتجة نيفين قازان، وأيمن قيسوني، إنهم خلوني شاركت في العمل ده، وإني أشترك فيه بدون أجر، لأن المسلسل اتعمل للتوعية بمرض ⁧‫سرطان الثدي،‬⁩ وبيكشف أهمية الكشف المبكر في العلاج.. ⁧‬⁩شكرًا رنده علم، المخرجة الجميلة، على اهتمامك بالتفاصيل، وشكرًا الكاتب وليد زيدان".

ويشارك في مسلسل "شهر 10" مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم؛ كاريس بسار، جان دكاش، رنين مطر، لمى مرعشلي، والفنانة أمل عرفة، والفنان زكريا خفاجة، وسيماف جوان سيدو، وأندريه ناكوزي، وعصام الأشقر.

وصورَّت آيتن عامر حلقتها بالعاصمة اللبنانية بيروت، خلال الأسابيع الماضية، وانتهت منها وعادت للقاهرة مجددًا بعد التصوير.

وكانت آخر أعمال الفنانة آيتن عامر، حكاية "أنا قبلت" وهي الحكاية الثانية من مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني، وناقشت الحكاية عدد من القضايا التي تخص المرأة، وشارك في بطولة الحكاية كلا من؛ تيام مصطفى قمر، عابد عناني، محسن منصور، عزت زين، ولبنى ونس.