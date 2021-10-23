السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: ثوران بركان «إتنا» فى صقلية مجددًا

ثوران بركان
ثوران بركان

ثار بركان جبل "إتنا" على جزيرة "صقلية" الإيطالية مرة أخرى، بعد عام نشط للغاية بالنسبة للبركان، وذكر المعهد الإيطالي الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين أنه سجل نشاطًا متزايدًا صباح اليوم السبت.

وأظهرت صور تدفقًا للحمم البركانية والرماد من الجانب الجنوبي الشرقي من فوهة البركان، وعمودًا من الدخان القاتم يتصاعد في السماء، ولم تكن هناك أي تقارير في بادئ الأمر عن حدوث أضرار.

وينفث البركان، الذي يقع على ارتفاع 3357 مترًا، حممًا بركانية ورمادًا منذ منتصف فبراير الماضي، وتم تسجيل حوالي 50 ثورانًا.

وفي سبتمبر الماضي، تعهدت حكومة صقلية بتقديم مليوني يورو(2.3 مليون دولار) لمساعدة البلديات المحيطة التي تعاني من أضرار ناجمة عن الرماد وأحجار الحمم البركانية الصغيرة، التي تتساقط.

وفي سياقٍ متصل، ذكر المعهد الإيطالي لعلم البراكين أن "إتنا"- أنشط بركان في أوروبا الواقع شرقي جزيرة صقلية والمطل على مدينة كاتانيا- يزداد ارتفاعًا نتيجة تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته الأربع، حتى وصل ارتفاعه مؤخرًا إلى 3357 مترًا، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وجاء في بيانٍ، صادر عن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، أن النشاط المسجل عام 2021 أدى إلى تكدس كميات كبيرة من المواد البركانية الفتاتية، وطبقات من المقذوفات والحمم البركانية على الفوهة الجنوبية الشرقية، وهي أحدث فوهات البركان الأربع وأكثرها نشاطًا، ثم حدث تحول كبير في شكل البركان.

وبفضل تحليل صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، توصل علماء المعهد إلى أن الفوهة الجنوبية الشرقية تخطت نظيرتها الشمالية الشرقية، التي تعد أقدم وأكبر منها في الأصل، والتي كانت تعتبر منذ نحو 40 عامًا قمة البركان من دون منازع.

ويتضمن العلو المحدد عند 3357 مترًا هامشًا من الخطأ بواقع 3 أمتار تقريبًا، وتم التوصل إليه بالاستناد إلى صور التقطها قمر "بليياد" الاصطناعي في إطار شراكة دولية سمحت بتحديث النموذج الرقمي لـ"إتنا"، كما ذكرت "فرانس برس".

بركان إتنا المعهد الإيطالي الوطني حمم البركانية فوهة البركان

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