السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد حادث أليك بالدوين.. كيف تُستخدم الأسلحة فى مواقع التصوير وكيف تقع الحوادث؟

الأسلحة
الأسلحة

أثارت حادثة إطلاق الممثل أليك بالدوين النار عرضاً على مصوّرة خلال التمرينات على أحد مشاهد فيلم في غرب الولايات المتحدة، تساؤلات حول استخدام الأسلحة في مواقع التصوير والتدابير الواجب اتخاذها لضمان سلامة طاقم العمل.

يقول خبير الأسلحة في هوليوود غيوم ديلوش، الذي زود صانعي الأفلام بالأسلحة لثلاثة عقود، مع 75 تعاونا سينمائيا في رصيده، إن هناك عادة ضمانات عدة لتفادي وقوع مأساة.

وفيما يلي بعض المعلومات التي قدّمها الخبير حول استخدام الأسلحة في صناعة الأفلام:

رغم سهولة إضافة المؤثرات الرقمية في مرحلة ما بعد الإنتاج وكلفتها الميسرة نسبيا في زمننا الحاضر، يفضّل الكثير من المخرجين والممثلين استخدام الأسلحة الحقيقية لإضفاء مصداقية أعلى على المشاهد التمثيلية، وفق ديلوش.

ويقول الخبير: "مشكلة الأسلحة الوهمية تكمن في عدم إظهارها ارتداد الرصاص والدخان، وهي عناصر تضفي لمسة خاصة على التمثيل".

ويضيف: "عندما تمنح الممثل مسدسا من البلاستيك أو المطاط وتضيف أثر الرصاصة لاحقا بواسطة المؤثرات الرقمية، يظهر الفرق جلياً" مقارنة مع استخدام أسلحة حقيقية.

يقول ديلوش إن بروتوكولات التعامل مع الأسلحة في مواقع التصوير صارمة، مشبّها عمليات التدقيق المزدوجة أو الثلاثية بطريقة عمل أنظمة سلامة الطائرات.

ويوضح: "نتعامل مع الأسلحة الفارغة كما لو كانت حقيقية في كثير من الحالات، تكون أسلحة حقيقية خضعت للتعديل".

ويضيف ديلوش: "يتم الاحتفاظ بالأسلحة في خزنة.. وبمجرد وضعها في مكان التصوير ننظّم طريقة عرض الذخيرة الفارغة من خلال تمييزها وترميزها بالألوان لتفريقها" عن الطلقات الحقيقية.

ويتابع: "في بادئ الأمر، نُظهر للطاقم والممثلين أن السلاح فارغ قبل حشوه، وعندما نضع الرصاص الخلّبي في السلاح، نعلن ذلك مرات عدة".

مع ذلك، يمكن أن تحصل حوادث إذا استُخدمت الذخيرة الحية في موقع التصوير لسبب ما.

ويوضح: "لكن الذخيرة الحقيقية لا مكان لها إطلاقا في مكان التصوير، حيث يُستخدم أيضا رصاص وهمي ما قد يُحدث التباسا بينهما".

الولايات المتحدة استخدام الأسلحة الاسلحة الممثل أليك بالدوين أليك بالدوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: حرمان المرأة من الميراث من الكبائر

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

غلق كافيه قبل إقامة حفل غنائى لمطرب شهير بمدينة نصر

حريق فى مصنع كبير للأثاث بدمياط

وقف 4 خدمات ببطاقات التموين عبر «مصر الرقمية»

تنازل ربة منزل عن اتهام جارها بمعاكستها فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم