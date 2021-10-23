السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 3402 قضية متنوعة. 

تفاصيل ضبط 12 ألف و470 قضية سرقة تيار كهربائي

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط عدد 12 ألف و470 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 233 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وتمكنت شرطة التعمير، من ضبط 153 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص».

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1385 قضية تموينية متنوعة، أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية».

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وفي سياق منفصل شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، عدة حملات أمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 12898 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما شنت الإدارة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تُؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3272 قضية متنوعة، وضبط 171 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 226 قضية متنوعة، وضبط كل المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات المباني، ومحلات دون ترخيص.

بدون ترخيص وزارة الداخلية مصلحة الضرائب السكك الحديدية شرطة النقل والمواصلات قطاع الأمن الاقتصادي الاقتصادي شرطة التموين سرقة تيار كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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