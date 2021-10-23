مستوى قياسى لوفيات كورونا اليومية بروسيا.. وانخفاض طفيف لمعدلها فى الهند

سجل فيروس كورونا المستجد في روسيا مستوى قياسيا، لليوم الخامس على التوالي في حالات الوفيات اليومية، التي كسرت حاجز 1000 حالة، فيما شهدت معدلات الإصابات اليومية في الهند مستوى مستقرا، في حين انخفض معدل الوفيات بشكل طفيف ليسجل 666 حالة، وذلك على الرغم من استمرار اتخاذ إجراءات حمائية في محاولة لاحتواء الجائحة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية استمرار وفيات عدوى كورونا، في تسجيل رقم قياسي جديد لليوم الخامس على التوالي، بمعدل 1075 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 229 ألفا و528 وفاة، كما سجلت 37 ألفا و678 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8 ملايين و205 ألفا و983 إصابة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 666 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، وبذلك يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و159 ألفا و562 شخصا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 453 ألفا و708 أشخاص.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 9742 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و841 ألفا و131 إصابة، كما سجلت 74 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 18 ألفا و 699 وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و807 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و751 ألفا و667 حالة، كما سجلت 65 حالة وفاة متأثرة بعدوى كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 41 ألفا و585 حالة.

أما في أرمينيا، فسجلت السلطات الصحية 1962 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 293 ألفا و 14 إصابة، كما سجلت 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 5975 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفعت إصابات كورونا الجديدة بشكل طفيف حيث سجلت السلطات الصحية 1508 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 350 ألفا و476 إصابة، كما تم تسجيل 20 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2745 حالة وفاة.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1732 حالة اصابة جديدة في آخر 24 ساعة، مما يرفع اجمالي الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 926 ألفا و534 حالة، وسجلت 28 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفاة 11 ألفا و907 حالة وفاة.

وسجلت منغوليا 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 348 ألفا و188 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1643 حالة وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 15 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و267 ألفا و945 أشخاص، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و359 وفاة.

فيما سجلت أوزبكستان 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 183 ألفا و191 إصابة، بينما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1302 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، سجّلت السلطات الصحية 23 حالة وفاة و802 إصابة جديدة؛ يرتفع بها إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور الوباء إلى 143 ألفا و176 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى 4 ملايين و81 ألفا و417 إصابة.

وعلى الجانب الأوروبي، سجلت أوكرانيا 23 ألفا و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 362 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و748 ألفا و614 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 63 ألفا و 486 حالة وفاة.

وفي بلجيكا، سجلت وزارة الصحة 6682 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و312 ألفا و360 إصابة، كما سجلت 11 حالة وفاة متأثرة بعدوى كورونا لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 25 ألفا و846 وفاة.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 6274 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و268 ألفا و200 إصابة، كما سجلت 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 76 ألفا و434 وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4826 حالة إصابة جديدة، و136 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 564 ألفا و719 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 22 ألفا و975 حالة حتى الآن.

​وفي جورجيا، سجلت وزارة الصحة 4467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 688 ألفا و804 حالة إصابة كما سجلت 42 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و699 حالة وفاة.

وفي التشيك، تم تسجيل 4 آلاف و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالاضافة إلى تسجيل 7 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء مليون و726 ألفا و690 حالة فيما بلغت إجمالي الوفيات 30 ألفا و608 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3585 إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 443 ألفا و32 حالة، وسجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 9010 حالات.

وفي سلوفاكيا، أعلنت الحكومة السلوفاكية تسجيل 3456 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 453 ألفا و231 شخصا، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 12 ألفا و895 حالة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 3756 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 794 ألفا و 982 إصابة، كما سجلت 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 11 ألف و 245 وفاة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 3050 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 385 ألفا و640 شخصا، بالاضافة إلى تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5602 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2932 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 200 ألف و321 حالة والوفيات إلى 3018 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2269 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 318 ألفا و412 إصابة وبلغت الوفيات 4677 منذ بداية الجائحة وبعد أن سجلت 8 حالات وفاة جديدة خلال أمس.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 180 ألفا و252 حالة والوفيات إلى 1454.

وسجلت بوليفيا 574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 509 ألاف و276 حالة إصابة كما سجلت 5 حالات وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و896 حالة وفاة.

وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 310 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 374 ألفا و148 شخصا، كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 آلاف و 192 حالة.

وفيما يخص مناطق أخرى حول العالم، سجلت في أستراليا 2087 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 156 ألفا و401 إصابة، كما سجلت 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 1622 حالة وفاة.

وفي نيوزيلندا، استمرت السلطات الصحية في تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا رغم الإجراءات المُشددة التي اتخذتها الحكومة، حيث تم تسجيل 104 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5553 إصابة، ومازال إجمالي الوفيات ثابتا عند 20 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأعلنت المكسيك تسجيل 4653 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و777 ألفا و209 حالة إصابة، كما تم تسجيل 384 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 285 ألفا و953 حالة.