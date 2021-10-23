السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قريطم: الأزهر رسخ سماحة الأديان بعلاقاته القوية مع الكنائس العالمية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

قال النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نجح فى ترسيخ سماحة الأديان بعلاقاته القوية مع الكنائس العالمية كما نجح فى تحقيق مبدأ التعايش السلمى بين جميع الأديان والثقافات والشعوب على مستوى العالم.

وأضاف قريطم، في بيان، أن أكبر دليل على ذلك تأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال لقائه المهم مع السفير الهولندى بأن منهج الأزهر يقوم على احترام الآخر والتنوع والتعددية، وأن العلاقات القوية بين الأزهر والكنائس العالمية تعكس سماحة الأديان ورسالتها السامية، مشيداً بالدور التنويري الكبير للأزهر الشريف ورفضه وبشكل قاطع لجميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية.

وأعلن النائب اتفاقه التام مع رؤية وتأكيد الدكتور أحمد الطيب بأن السلام العالمي يواجه اليوم معضلة كبرى اسمها "اقتصاد السلاح"، الذي يقوم على صناعة الكراهية وإشعال الصراعات لتحقيق أرباح واهية على حساب دماء الأبرياء فى أنحاء مختلفة من العالم، وأن الأزهر يرحب دائمًا بأى جهود تعمل بجد من أجل السلام العالمي واحترام العقائد، مثمناً موقف الأزهر الشريف تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية ومبادراته المهمة لإرساء قيم ومبادئ التسامح والسلام والحوار والاستقرار فى ربوع العالم كله ورفضه التام والقاطع الإرهاب بجميع صوره واشكاله.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن منهج الأزهر يقوم على احترام الآخر والتنوع والتعددية، وأن العلاقات القوية بين الأزهر والكنائس العالمية تعكس سماحة الأديان ورسالتها السامية. 

ومن جهته، أعرب السفير الهولندي،  عن تقديره الكبير لجهود الأزهر في نشر التسامح والحوار والإخاء بين أتباع الديانات المختلفة، وهذا من شأنه تعزيز السلم في المجتمعات والتقارب بين الشعوب، مشيرًا إلى متابعته لمؤتمرات الأزهر وجولات الإمام الأكبر الخارجية، وحرص السفير على المشاركة فى الفعاليات المستقبلية التي سيقيمها الأزهر لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان وتعزيز المواطنة والتعددية.

الافريقي الإرهاب سفير مجلس النواب الأزهر الشريف أحمد الطيب ارهاب شيخ الأزهر النائب علاء قريطم كنائس العالم السفير الهولندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: حرمان المرأة من الميراث من الكبائر

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

غلق كافيه قبل إقامة حفل غنائى لمطرب شهير بمدينة نصر

حريق فى مصنع كبير للأثاث بدمياط

وقف 4 خدمات ببطاقات التموين عبر «مصر الرقمية»

تنازل ربة منزل عن اتهام جارها بمعاكستها فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم