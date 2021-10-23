قريطم: الأزهر رسخ سماحة الأديان بعلاقاته القوية مع الكنائس العالمية

قال النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نجح فى ترسيخ سماحة الأديان بعلاقاته القوية مع الكنائس العالمية كما نجح فى تحقيق مبدأ التعايش السلمى بين جميع الأديان والثقافات والشعوب على مستوى العالم.

وأضاف قريطم، في بيان، أن أكبر دليل على ذلك تأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال لقائه المهم مع السفير الهولندى بأن منهج الأزهر يقوم على احترام الآخر والتنوع والتعددية، وأن العلاقات القوية بين الأزهر والكنائس العالمية تعكس سماحة الأديان ورسالتها السامية، مشيداً بالدور التنويري الكبير للأزهر الشريف ورفضه وبشكل قاطع لجميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية.

وأعلن النائب اتفاقه التام مع رؤية وتأكيد الدكتور أحمد الطيب بأن السلام العالمي يواجه اليوم معضلة كبرى اسمها "اقتصاد السلاح"، الذي يقوم على صناعة الكراهية وإشعال الصراعات لتحقيق أرباح واهية على حساب دماء الأبرياء فى أنحاء مختلفة من العالم، وأن الأزهر يرحب دائمًا بأى جهود تعمل بجد من أجل السلام العالمي واحترام العقائد، مثمناً موقف الأزهر الشريف تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية ومبادراته المهمة لإرساء قيم ومبادئ التسامح والسلام والحوار والاستقرار فى ربوع العالم كله ورفضه التام والقاطع الإرهاب بجميع صوره واشكاله.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن منهج الأزهر يقوم على احترام الآخر والتنوع والتعددية، وأن العلاقات القوية بين الأزهر والكنائس العالمية تعكس سماحة الأديان ورسالتها السامية.

ومن جهته، أعرب السفير الهولندي، عن تقديره الكبير لجهود الأزهر في نشر التسامح والحوار والإخاء بين أتباع الديانات المختلفة، وهذا من شأنه تعزيز السلم في المجتمعات والتقارب بين الشعوب، مشيرًا إلى متابعته لمؤتمرات الأزهر وجولات الإمام الأكبر الخارجية، وحرص السفير على المشاركة فى الفعاليات المستقبلية التي سيقيمها الأزهر لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان وتعزيز المواطنة والتعددية.