السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب (صور)

الجناح المصري يستقبل
الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت

نظم الجناح المصري بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ممثلا في الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس حفل استقبال استضاف ممثلي الدول المشاركة بالمعرض، حيث كان في استقبالهم الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهى الدين العساسى.

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الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت

أقيم حفل الاستقبال بهدف تحقيق التبادل الثقافي بين مصر والدول المختلفة ، والعمل على دعم العلاقات الثقافية بين مصر ودول إفريقيا ، وكذلك دول أمريكا اللاتينية ، وأيضا بهدف الترويج لحركة الترجمة العكسية حيث تعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب على تنفيذ برنامج للترجمة العكسية من اللغات العربية إلى اللغات الأجنبية المختلفة والعكس.

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الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت

كما استقبل د. هيثم الحاج علي الجانب اليوناني لتنسيق مشاركة اليونان كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٥٣ والمقرر إقامتها في ٢٦ يناير ٢٠٢٢. 

وقد حضر الحفل ممثلو عدة دول منها الأرجنتين ،وأسبانيا، واليونان، والدول العربية المشاركة ، ومن الدول الإفريقية رواندا، وغانا ونيجيريا، ومن الدول المهتمة ببرنامج الترجمة العكسية إيطاليا، وبولندا، وأيرلندا.

 

الجناح المصري بمعرض فرانكفورت الدولي الهيئة المصرية العامة للكتاب حفل استقبال استضاف ممثلى الدول المشاركة بالمعرض التبادل الثقافي العلاقات الثقافية بين مصر ودول إفريقيا

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