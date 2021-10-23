السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تأهيل 1223 عربة متهالكة بتكلفة نصف مليار جنيه

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تقوم بتحديث وتطوير الأسطول الحال لعربات السكة الحديد المتهالكة، وذلك بأيادي مصرية بنسبة 100%، داخل الورش المختلفة للسكة الحديد، ومنها ورشة المنيا وورش أبو زعبل وأبو راضي وطنطا، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة 1223 عربة بتكلفة ما يقرب من نصف مليار جنيها، ومنها 1023 يتم تطويرهم داخل تلك الورش و200 عربة مع مصنع سيماف التابع لهيئة السكة الحديد.

وانتهت هيئة السكة الحديد من إعادة تأهيل وتحديث 480 عربة وذلك خلال الفترة من شهر مارس الماضي وحتى يوليو لهذا العام، على أن يتم الانتهاء من باقي العربات والتي تبلغ 743 عربة بنهاية العام الجاري.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"الدستور" أن هيئة السكة الحديد تقوم بعملية تطوير العربات داخل الورش التابعة لها من خلال إعادة تأهيل المقاعد المتهالكة، ومراجعة الشبابيك والأبواب التالفة، كما تقوم بإنارة تلك العربات بشكل كامل وتجديد الأرضيات بها وكذلك الأسقف في بعض العربات التي يوجد بها مشاكل في الأسقف، وعقب التأكد من تجديد كافة أجزاء العربات يتم بعد ذلك دهانها بالكامل من الخارج بالألوان التي تتماشى مع القطارات الجديدة التي يتم توريدها والذي اعتمدته هيئة السكة الحديد ليكون أسطولها الرسمي.

وناشدت السكة الحديد المواطنين ضرورة الحفاظ على العربات الموجودة فى السكة الحديد وذلك خاصة أنه تم إنفاق مبالغ طائلة عليها، لذا أكدت على ضرورة الحفاظ على تلك العربات من الأفعال الخاطئة التي يقوم بها بعض الركاب مثل الكتابة على الحوائط والمقاعد  وكذلك تلف الشبابيك، إلي جانب ذلك الامتناع عن القيام بالجلوس ووضع القدم على المقعد الأمامي مما يتسبب فى وجود تلفيات بالمقاعد.

السكة الحديد اليوم القطارات تحديد تجديد

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وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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