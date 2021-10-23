تنازل ربة منزل عن اتهام جارها بمعاكستها فى الدقهلية

كشفت الأجهزة المختصة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تظهر خلاله إحدى السيدات رفقة زوجها، تتضرر فيه من أحد جيرانها، لقيامه بمعاكستها ومحاولة التحرش بها، وتركهما محل إقامتهما على إثر ذلك.

وبالفحص تم تحديد السيدة المشار إليها وزوجها «مقيمين بمحافظة الدقهلية»، وتبين أنه بتاريخ 18 الجاري، تلقى مركز شرطة نبروه بلاغًا من المذكورة، بتضررها من جارها «طالب 16 سنة، مقيم بذات الدائرة» بمعاكستها والتحرش بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه في حينه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهامها له لسابقة قيامها باقتراض مبلغ مالي منه، ومطالبته لها بالسداد، وأنها أقدمت على اتهامه في محاولة لإثنائه عن مطالبتها بالسداد.

بالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيله، وبتاريخ 22 الجاري حضر لديوان المركز طرفا الواقعة وأثبتا تنازلهما.