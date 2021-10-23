السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنفذ حملة لإزالة التعديات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء، حيث تواصل مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي التصدي للبناء على الأراضي الزراعية وتقوم بإزالة التعديات في المهد، وكذلك أي أعمال تشوين وإعادة الأرض الزراعية إلى طبيعتها مرة أخرى مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية وتحرير المخالفات بالرقم القومي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد ‏القصير أن هناك تعاونًا بين وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، مشيرًا إلى أنه لا تهاون إطلاقًا في ذلك وأيضًا في محاسبة المسئولين المقصرين في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية. 

وطالب ‏وزير الزراعة المواطنين بعدم التعدي على الأراضي حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، كما يناشد الإبلاغ عن أي حالات تعد من خلال الخط الساخن للوزارة 19561 أو 15500.

 ‏وفي سياق متصل وتنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة عقد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي اجتماعًا مع مديري إدارات حماية الأراضي على مستوى الجمهورية. 

وأكد "الشناوي" رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التعديات وأن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد استبعد أمس بعض المسئولين في مديرية الزراعة بالدقهلية المقصرين في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

‏وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي إزالة جميع التعديات على الأراضي .

-الزراعة تنفذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإحالة المخالفين إلى النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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