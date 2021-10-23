وفاء عامر تروج لزواج الأمهات فى حكاية «إن كبر ابنك» بمسلسل «زى القمر»

روجت الفنانة وفاء عامر لحكاية "إن كبر ابنك" من مسلسل "زي القمر"، المقرر عرضه، اليوم السبت، بنشر إعلانه الدعائي، تدافع خلاله عن قرار زواج الأم مرة أخرى.

وقامت وفاء عامر بنشر الإعلان الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث ظهرت وهي جالسة على سجادة صلاة ترتدي جلبابا وطرحة وتقوم بالدعاء لابنها.

وأعربت عن سعادتها بخوض تجربة الحكاية وتمنت أن تلاقي إعجاب الجمهور، خاصة أن دورها مؤثر وتناقش فيه قضية أسرية مهمة من واقع المجتمع.

وأشارت إلى أنها قامت بمذاكرة ودراسة تفاصيل دورها بشكل جيد، حيث تقدم شخصية "آمال" المنفصلة ولديها ابن يدعى "وليد" حاصل على بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات بالخارج وتتزوج من رجل أعمال إلا أنها تواجه مشاكل عدة بسبب هذا الزواج.

وأضافت أن شخصية آمال استفزتها وتحمست لها بشدة حيث تظهر لديها انفعالات يشاهدها الجمهور لأول مرة، مشيرة إلى أن حدوتة الحكاية مكتوبة بحرفية شديدة وتتضمن العديد من الأحداث التي تبرز فيها عدة علاقات داخل الحلقات.

وانتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في الحكاية التي تناقش مشاكل الأم عندما يكون لديها ابن كبير هو كل حاجة في حياتها، وحقها في الزواج بعد انفصالها مرة أخرى وصراعاتها مع ضرتها وزوجها السابق.

ولاقى الإعلان إشادات وإعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور، كما أنهالت على وفاء عامر التهنئات والتمنيات بالتوفيق والنجاح ووصفوها بـ"ملكة الشاشة".

وتعرض حدوتة (إن كبر ابنك) في 5 حلقات، ضمن أحداث مسلسل (زي القمر)، ويشارك في بطولتها ناصر سيف، وأميرة العايدي، وشريف الغريب، وحمدي هيكل ، وندى بهجت ، وتأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.