السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات بائع متجول عذب ابنته حتى الموت بأطفيح

متهم
متهم

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس بائع متجول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على ابنته بالضرب والتعذيب حتى الموت بمنزلهم في منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة. 

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز أطفيح بلاغا من ربة منزل تتهم طليقها بقتل نجلتهم، حيث أكدت أنها علمت بخبر وفاة طفلتها، فذهبت لرؤيتها وتلقي العزاء بها، واكتشفت وجود إصابات متفرقة في جسدها فأسرعت إلى إبلاغ مركز شرطة أطفيح واتهمت والدها بقتلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتم التحفظ علي الجثة بعد ما تبين وجود إصابات في جسدها عبارة عن تقييد بالمعصمين والكاحلين وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين هروب والدها من منزله عقب ارتكاب الجريمة.

وقامت قوة أمنية بملاحقة المتهم وتم ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة أطفيح، وبمواجهته  اعترف باعتدائه على ابنته بالضرب المبرح، معللا ذلك بمحاولة تأديب نجلته المجني عليها حتي تتوقف عن السرقة، مشيرا إلى أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب، حتى يوم الواقعة فقد قام بتقييدها وضربها حتى فقدت الوعي، وعندما حاول إسعافها ونقلها إلى المستشفى تأكد من وفاتها فتركها في المنزل وأخبر الجيران بالاتصال بوالدتها المطلقة لحضورها لرؤية ابنتها لانها توفيت وقد حضرت الأم وأبلغت الشرطة فور رؤيتها لجسد طفلتها وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

جنوب الجيزة ضرب ربة منزل قانون العقوبات النيابة العامة بجنوب الجيزة عقوبة القتل العمد كدمات متفرقة بالجسم قررت النيابة العامة محضر بالواقعة مركز شرطة أطفيح

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