السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عمال الترحيلات ومحفظي القرآن.. فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة للمعاشات

عمالة غير منتظمة
عمالة غير منتظمة

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه وفقا لقانون التامينات المعاشات يمكن التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال عدة إجراءات هي:-

يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة شهادة الميلاد المميكنة.

طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.

الفئات

 1- عمال التراحيل.

2- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

3- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.   

5- محفظي وقراء القرآن الكريم.

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين.

الرقم التأميني 

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يحق للمواطنين الاستعلام عن الرقم التأميني، من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217.

وأكدت الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، أنه في حال عدم الاستدلال على الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب:

​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.

في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.

 

المعاشات تقدم اجراءات ترحيل موظف ملاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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