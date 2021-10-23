السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يحتفل باليوم العالمي للأمم المتحدة ‎‎

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

احتفل الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، باليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، مؤكداً أهميتها في إحلال السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان والازدهار على الصعيد العالمي.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل،.
وأضاف بوريل في البيان أن الشراكة القوية والديناميكية بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى وتحتاج أيضاً إلى المزيد من التطوير والتفاعل.فمعاً، يجب أن نستجيب للأزمات والتهديدات والتحديات العالمية التي لا يمكن لأي بلد أن تعالجها بمفردها، سواء كان ذلك في قضايا مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي أو مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ودعم بلدان العالم للتعافي منه وإعادة البناء بشكل أفضل. وجنبًا إلى جنب، ندافع عن حماية عالمية لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة والقيم الأساسية للديمقراطية وسيادة القانون.
وأوضح البيان: أنه على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "فنحن في نقطة انعطاف في التاريخ". حيث أن العالم تغير بشكل هائل منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 76 عامًا. ومن باب الفعالية والشرعية، يجب أن تكون الأمم المتحدة مجهزة تجهيزًا كاملاً لمواجهة التحديات العالمية متزايدة التعقيد والاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
وفي يوم الأمم المتحدة، نهنئ الأمم المتحدة وموظفيها على عملهم الحيوي في جميع أنحاء العالم ، من افغانستان إلى مالي. والاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة دعم الأمم المتحدة كمنتدى لا غنى عنه وقوة دافعة وراء تعددية شاملة وشبكة تعمل من أجل عالم أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا للجميع حسبما جاء في ختام البيان.

بروكسل الاتحاد الأوروبي الامم المتحدة بلجيكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

وقف 4 خدمات ببطاقات التموين عبر «مصر الرقمية»

«الصحة العالمية»: يجب تلقيح العالم بأكمله لوقف ظهور سلالات جديدة من كورونا

مقدم التقرير الرئيسي في مؤتمر فيينا لـ«الدستور»: نسعى لكشف خطر «الإخوان» وإضعافه

تأجيل دعوى زياد العليمى للاتصال بأسرته من محبسه لـ25 ديسمبر

تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه

تشريح الجثة وتحريز جرينوف.. تحقيقات موسعة فى مصرع مسجل فى الصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم