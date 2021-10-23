السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الأحد معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حارعلى جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس لطيفا في أول الليل ومائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى
القاهرة 26 18
الإسكندرية 26 20
وادي النطرون 26 19
طنطا 26 18
شبين الكوم 26 18
دمنهور 26 19
بلطيم 26 19
مطروح 24 18
السلوم 25 15
سيوة 27 14
بورسعيد 26 20
دمياط 26 20
الزقازيق 26 18
المنصورة 26 18
الاسماعيلية 27 17
السويس 27 18
العريش 26 20
رفح 26 20
رأس سدر 27 19
نخل 25 13
نويبع 30 23
طابا 26 20
كاترين 24 10
الطور 27 21
شرم الشيخ 29 23
الغردقة 29 22
مرسى علم 28 22
الفيوم 28 19
بني سويف 28 19
المنيا 28 19
أسيوط 29 18
سوهاج 30 18
قنا 32 19
الأقصر 33 19
أسوان 34 21
إدفو 34 21
أبوسمبل 33 20
الوادى الجديد 31 20
شلاتين 31 20
أبو رماد 31 20
حلايب 29 21
رأس حدربة 29 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 37 25
المدينة 37 22
الرياض 37 22
المنامة 32 27
أبوظبي 34 26
الدوحة 35 26
الكويت 34 19
دمشق 24 10
بيروت 26 23
عمان 25 14
القدس 23 16
غزة 26 19
بغداد 31 15
مسقط 33 28
صنعاء 24 10
الخرطوم 39 26
طرابلس 27 19
تونس 26 19
الجزائر 20 15
الرباط 22 11

الأرصاد الأرصاد الجوية

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