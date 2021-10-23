السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

تدشين مذابح كنيسة الأنبا موسى ورسامات شماسية بالمنيا

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

قام نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، أمس، بتدشين مذابح كنيسة القديس الأنبا موسى بالمنيا، وأثناء القداس الإلهي الذي أقيم عقب التدشين رسم نيافته ٢٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وشماسًا واحدًا في رتبة إبدياكون.

جدير بالذكر أنه احتفلت الكنائس خلال الفترة الماضية لعيد الصليب.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبري والمهمة في الكنيسة المسيحية؛ نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتحتفل الكنائس بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة «جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.

وتعود ذكرى اكتشاف الصليب بعد أن ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.

وفي أورشليم اجتمعت الملكة هيلانة بالقديس مكاريوس أسقف أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك، وبعد جهد كبير أرشدها إليه أحد اليهود الذي كان طاعنا في السن، فعثرت على 3 صلبان واللوحة التذكارية المكتوب عليها يسوع الناصرى ملك اليهود واستطاعت أن تميز صليب المسيح بعد أن وضعت شخص قد مات وكان أهله في طريقهما ليدفنوة فوضعته على الصليب الأول والثاني فلم يقم، وأخيرا وضعته على الصليب الثالث فقام لوقته فأخذت الصليب المقدس ولفته في حرير كثير الثمن ووضعته في خزانة من الفضة في أورشليم بترتيل وتسابيح كثيرة، وأقامت كنيسة القيامة على مغارة الصليب وأودعته فيها، ولا تزال مغارة الصليب.

القديس مكاريوس يهود الأنبا مكاريوس العقيدة المسيحية إيبارشية المنيا الأعياد السيدية الكبرى الملكة هيلانة عيد اكتشاف الصليب الكنيسة المسيحية

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