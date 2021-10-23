السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز المعلومات عن كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس المدشنة اليوم

البابا خلال التدشين
البابا خلال التدشين

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 6 مذابح في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس في مدينة بدر.

شارك قداسة البابا 5 من أحبار الكنيسة، كما دُشِن حضن الآب والأيقونات.

وتستعرض الدستور في هذه السطور أبرز المعلومات عن الكنيسة :-


- تقع الكنيسة في المجاورة الثالثة بالحي الثالث بمدينة بدر  على مساحة ٣٠٠٠ متر، يشغل منها مبنى الكنيسة منها ٩٠٠ متر.

- يتبع الكنيسة مبنى خدمات يقع في المجاورة الرابعة بالحي الثالث أيضًا.

- بالكنيسة ٦ مذابح، ٣ منها في كنيسة السيدة العذراء بالطابق الأول و٣ بالطابق الأرضي.

- يخدم فيها حاليًا ٣ كهنة، هم: القس يوسف مجدي والقس موسى كامل والقس مرقس بشرى.

- تم تدشينها اليوم ١٣ بابة ١٧٣٨ للشهداء الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ ميلادية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وخمسة من أحبار الكنيسة.

واتخذت الكنيسة خلال صلوات وطقس التدشين، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مصادر كنسية مٌطلعة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الكنيسة أطلقت الحجز المسبق لقداس تدشينها بيد البابا تواضروس الثاني بنسبة 50%ٌ منعًا للتزاحم خلال إتمام صلوات القداس الإلهي والتدشين.

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وائل لطفي

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