قصة الطالب «عبد الرحمن» بائع السندوتشات الذي أثار ضجة عبر «فيسبوك»

شاب فى جامعة الأزهر، أثار إعجاب العديد من رواد مواقع فيس بوك بعد انتشار صوره بمشروعه الصغير الذي يكافح به حتى يحقق حلمه، هو الشاب عبد الرحمن جمال يبلغ من العمر 23 عامًا وهو فى كلية تجارة جامعة الأزهر الفرقة الرابعة.

يقوم الشاب بيبع السندوتشات على باب مستشفى الطلبة فى شارع معهد الأورام وانتشرت صوره على صفحات فيس بوك، وأكد الكثير من الذين يتعاملون معه أن شاب مكافح ويتميز بأن سندوتشاته جميلة ونظيفة، فهو يجلس على صندوق عند باب الجامعة.

يقول عبد الرحمن إنه بدأ عمله فى شهر 11 عام 2019 وبدأ بـ 250 جنيه فقط من خلال غرفة فى منزل أسرته، وبعدها جاءت له فكرة السندوتشات وفكر أن يعملها برأس مال بسيط.

وأضاف أن أول عقبة تقابله هى الدراسة فكان يتوقف عن العمل أثناء الامتحانات ثم يرجع مرة أخرى، أنا كورونا كانت العقبة الأكبر أمامه وقد توقف عن الشغل فى وقت ذروة كورونا وبعدها عاد مرة أخرى إلى عمله.

أضاف عبد الرحمن أنه يعمل منذ الصغر، فقد عمل وهو فى الصف الثالث الابتدائي فى تعبئة العسل والبلح وفى النقاشة وسوبر ماركت.

يقول عبد الرحمن إنه يحب التمثيل، فقد ظهر فى إعلان موبينيل من قبل، بالاضافة إلى أنه ظهر فى مسلسل الفنان عادل إمام استاذ ورئيس قسم فى مشاهد بسيطة.

واختتم أنه برغم عمله وأنه يدرس 17 مادة فى غاية الصعوبة إلا أنه ينجح كل عام وبتقدير جيد جدًا وأحيانا كان يكون من الأوائل على دفعته.