السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أثارت الجدل بفستان بدون بطانة».. أبرز المعلومات عن ريا أبي راشد

ريا ابي راشد
ريا ابي راشد

أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد الجدل أثناء حضورها حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وتصدرت تريند جوجل، بعد ظهورها بفستان أحمر بدون بطانة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ريا أبي راشد:

- ريّا أبي راشد، ولدت في 12 مايو 1977.

- حصلت رايا على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما 

- حصلت أيضا على درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

- حصلت على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن

- بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت 

- انتقلت أبي راشد إلى المملكة المتحدة بعام 1999

- تزوجت "ريا أبى راشد" عام 2011، من رجل أعمال إيطالي "فاليريو".

- هى مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

- تعتبر أول مذيعة عربية تحاور أهم نجوم ومشاهير هوليود، من أمثال توم كروز، وجورج كلوني، وأنجلينا جولي، وأسماء أخرى كثيرة.

- اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب العالمي Arabs got talent

- أجرت مقابلات مع عمر الشريف ويوسف شاهين وراغب علامة وكاظم الساهر

- في عام 2010 قدمت ريا أبي راشد برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت مع مغني الراب السعودي قصي خضر.

- بدأت تقديم برنامجها الخاص سكووب والذي استضافت فيه المشاهير

- تتحدث عدة لغات وهم العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

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