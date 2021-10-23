السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

14 ساعة تصوير.. «أوس أوس» فى معسكر مغلق لإنهاء «الفرح فرحنا»

كواليس الفرح فرحنا
كواليس الفرح فرحنا

ينتهي نجم مسرح مصر محمد أسامة "أوس أوس" وأسرة مسلسل "الفرح فرحنا"، من تصوير خلال أيام. 

ويتبقى له 3 أيام للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل ويدخل بعدها مخرج العمل معتز التوني غرف المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض قريبًا على إحدى الشاشات الفضائية. 

ودخل محمد أسامة في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير المشاهد النهائية لمسلسل “الفرح فرحنا” ورفع المخرج معتز التوني ساعات التصوير لتصل إلى 14 ساعة يوميًا، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات.

أبطال مسلسل الفرح فرحنا 

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدراما التليفزيونية  للفنان أوس أوس بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن و مسلسل "2 في الصندوق" الذي تم عرضه رمضان 2020.

آخر أعمال أوس أوس

و من ناحية أخرى شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و 4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقى،  التى كانت تعرض على مسرح مارينا 4 فى موسم الصيفى الماضى .

شارك في بطولة "شمسية و4 كراسي"، الفنان أشرف عبد الباقي و معه عدد من النجوم الذين قدمهم من خلال العمل المسرح الشهير مسرح مصر و هم محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتا، و محمد أنور، و معهم الفنانة ميريهان حسين

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