ضربات متواصلة يتلقاها تنظيم داعش من الاستخبارات العسكرية العراقية

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم السبت، القبض على عائلة داعشية غربي نينوى اثناء تجاوزها الحدود مع سوريا.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية العراقية، أنه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي أكدت وجود تحرك لعدة أشخاص قرب الحدود مع سورية.

وأضاف البيان أنه "ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم مشاهدتهم وهم يحاولون اجتياز العراقية باتجاه قرية النعيم التابعة لناحية ربيعة".

ولفت إلى أنه "وعلى اثر ذلك قامت مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين لهم في القرية المذكورة للقبض عليهم حال اجتيازهم الحدود، وقد تبين انهم عائلة عراقية من ذوي عناصر داعش مكونة من 7 أشخاص نساء وأطفال ورجل واحد وهم من سكنة الأنبار".

وأضاف أنه "جرى تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".