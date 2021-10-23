السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

30% تراجعًا فى أسعار الأرز.. والاحتياطى يكفى حتى سبتمبر 2022

الأرز
الأرز

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن تراجع أسعار الأرز بقيمة تراوحت بين 100 جنيه و200 جنيه للطن، نتيجة توافر الأرز بكميات كبيرة فى السوق المحلية.

وأرجع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أسباب التراجع إلى اتجاه المستهلكين من المواطنين إلى تخزين كميات كبيرة على مدار العام اقتربت من 30%، الأمر الذي يعزز موقف مصر من المخزون الاستراتيجى من الأرز والذي يكفي حتى سبتمبر من العام المقبل 2022 .

قال شحاتة، إنه جرت العادة لدى المواطنين بالقيام بتخزين كميات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية على شاكلة الأرز والقمح وغيرها من السلع الضرورية للمنازل على كافة مستويات الجمهورية، لافتا إلى أن تلك الأمور تحدث كل عام خلال موسم حصاد الأرز ويسبب ارتفاع في  الأسعار طوال فترة التخزين ثم انخفاض الأسعار بعد انتهاء الحصاد، وهو ما يحدث حاليا من انخفاض في سعر الأرز.

وأوضح شحاتة أن أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة يبدأ سعره من 3900 إلى مستوى 4000 جنيه، فيما يتراوح سعر الأرز عريض الحبة بين مستوى 4300 إلى 4400 جنيه لكل طن، فيما تبدأ أسعار الأرز الأبيض رفيع الحبة من 5900 إلى  6300، بينما يبدأ سعر عريض الحبة من 6900 لـ 7400 لكل طن أرز سائب 25 كيلو بأرز المضرب. 

ولفت شحاتة إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير جميع السلع وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات الأساسية طوال الوقت، وأنه طوال جائحة كورونا لم تشهد البلاد آى أزمة من نقص السلع، حيث نجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين فى توفير كافة السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية، وكذلك توفير السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية.

استهلاك الأرز فى إنتاج الأرز فى مصر تراجع أسعا موسم الحصاد السلع الاستراتيجية انخفاض أسعار الأرز أسعار الأرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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