السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المجتمعات العمرانية» تخصص 24 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 24 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – مصانع – مدرسة – سكنى تجارى إدارى – مركز صيانة سيارات – محطة ركاب – محطة خدمة سيارات).

وقال وزير الإسكان: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة مصنع، ونشاط تجارى وإدارى، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مصنع، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نشاط عمراني متكامل، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة محطة تموين سيارات، ونشاط تجارى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مصنع، ومركز صيانة سيارات، ونشاط تجارى، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة نشاط سكني تجاري إداري، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نشاط سكني تجاري.

وأضاف الوزير: فى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مخازن، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مصنع، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة محطة ركاب، ونشاط إدارى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً، على تخصيص قطعتى أرض بمدينة العلمين الجديدة، لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لإقامة سنترالين، وتخصيص قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، وقطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، لصالح شركة فوادفون مصر، لإقامة سنترالين، بجانب تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، والمقام عليها حضانة مُنفذة على الطبيعة، لاستخدامها كمقر للشهر العقارى، بالإضافة إلى تخصيص 4 وحدات أرقام (4،3،2،1) بالدور الأرضى بالعمارة رقم (26) بالمجاورة الأولى بالحى الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع، لصالح مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة، لاستخدامها بنشاط عيادات تأمين صحى.

وزير الإسكان مجلس ادارة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية فيديو كونفرانس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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